Paulo Autuori: "Tuvimos para ganarlo, pero desafortunadamente no fuimos eficaces"

Este lunes Atlético Nacional y Alianza Petrolera se jugaron una final más en el cuadrangular A, buscando definir cuál será el clasificado a la final del fútbol colombiano. Si bien, el equipo de Paulo Autuori tuvo que visitar la difícil plaza del Daniel Villa Zapata, logró rescatar un empate sin goles con un jugador menos a lo largo del segundo tiempo.

El estratega brasileño se mostró contento con lo mostrado por sus dirigidos, en la atención a prensa, finalizado el compromiso, "una vez más tengo que hablar de los jugadores, estoy orgulloso de ellos porque una vez más jugamos 45 minutos con un jugador menos, el equipo se preparó para el partido y en una semana con un partido en la mitad, y los jugadores este lunes dieron una prueba de su competitividad, físicamente muy bien y defensivamente muy buenos", expresó de entrada.

En su siguiente intervención habló de su rival, "sabíamos que la jugada de ellos era por derecha y con centros, pero todavía no hemos sufrido como previas en el carril central. No regalamos nada, estuvimos muy bien, además de un sistema defensivo muy cómodo. Al final contra Alianza, tuvimos para ganarlo, pero desafortunadamente no fuimos eficaces".

Publicidad

Y complementó con respecto al equipo dirigido pro Huber Bodhert, "Alianza Petrolera también muy bien, es un equipo con muy buenas ideas y esto es mérito de sus jugadores y del entrenador también. Creo que si hubiéramos tenido el equipo completo habría sido diferente. Quedamos condicionados con ese hombre de menos".

Aquí más declaraciones de Paulo Autuori:

*Evaluación de sus dirigidos

"A mí me gusta evaluar lo que el equipo puede hacer, estoy a gusto como con un hombre menos, no regalamos espacios, no sufrimos y tuvimos una oportunidad de irnos vencedores. Al contrario de hablar de tomas de decisiones deberíamos hablar de eficacias, en el último balón hubiéramos podido haber sido eficaces".

Publicidad

*La expulsión de Édier Ocampo

"Un muy buen árbitro Carlos Betacur, excelente, de los mejores de Sudamérica. Pero creo que se equivocaron él y el VAR, porque en la jugada hubo golpe, pero el movimiento de Ocampo fue buscando el balón, no encontró el balón, pero fue en busca de él. El VAR se quedó durmiendo, porque se ve claramente que su movimiento iba de abajo hacia arriba".

*Las sustituciones

"Esta es una mirada sencilla, acaba de hablar muy bien 'Chipi Chipi', el equipo estaba ordenado, cualquier cambio para un jugador y entrar en un partido con este nivel de intensidad es complicado, yo no tengo que hacer los cambios, el equipo trabajó muy bien. Podría no haber hecho cambios porque el equipo estaba muy ordenado, la idea fue meter velocidad".

*El trabajo que se hará a lo largo de la semana

"En recuperación de los jugadores, van a tener un día libre para estar con sus familias y pensar en otras cosas que no sea futbol. Después trabajar lo que normalmente trabajamos, no haremos nada especial porque uno no logra nada en una semana, uno lo hace con el desarrollo del trabajo".