Paulo Autuori: "Uno sale feliz es cuando gana y saca títulos; trataremos de coronar nuestro proceso"

Previo a lo que será el duelo frente a Millonarios por el juego de ida en la gran final del fútbol colombiano, el entrenador de Atlético Nacional, Paulo Auturoi, se refirió en rueda de prensa a lo que será este importante encuentro, en el que buscan cerrar un proceso de seis meses, como él mismo lo catalogó.

Inicialmente el estratega ‘verdolaga’ manifestó que este será un duelo de grandes, que, cada uno, buscará sellar procesos diferentes con el mismo objetivo que es el título: “Se presentan dos gigantes de Sudamérica que van a coronar procesos distintos, aquí trasciende el fútbol, este va a ser un partido del que todo el mundo va a hablar, yo creo que tiene que ganar el fútbol colombiano dentro y fuera de la cancha”.

Sumado a eso, el entrenador explicó que su objetivo primordial será salir campeón, ya que es la única manera de corresponder a la hinchada: “Uno sale feliz es cuando gana y saca títulos y ahí estamos, ya después prepararemos lo que será el juego del domingo”.

“El fútbol colombiano tiene jugadores por montón, que otros países no lo tienen en el recambio generacional, como Chile, pero necesita estar dentro de un contexto competitivo, en cuanto al arbitraje, yo jamás he hablado de arbitrajes desde que estoy en Colombia, la vez pasada un muchacho se equivocó con nosotros y yo hablé que era para mí uno de los mejores árbitros”, complementó Autuori.

*Otras declaraciones:

¿Qué sensaciones le deja esta final con Millonarios?

“Para el fútbol colombiano va a ser muy importante esa imagen que vayamos a pasar al mundo, he hablado con los muchachos qué es lo más importante el partido o el proceso para llegar a ese partido, y lo vamos a afrontar contra un equipo muy fuerte que practica seguramente el fútbol de mejor calidad en Colombia, está en un proceso de 3 años con una idea clara en busca de un título para coronar todo ese proceso”.

Paulo Autuori, director técnico de Atlético Nacional, en medio del partido contra Pasto Colprensa

“Por nuestra parte, nosotros vamos a trabajar para hacer más afortunados de un proceso corto de 6 meses y poder lograr un título en el torneo y añadir esto a la Superliga, la clasificación anticipada de la Copa Libertadores y la incorporación de jóvenes jugadores en la plantilla”.

¿Qué cualidades deberán tener para sacar adelante esta gran final?

“Hay que ser un equipo equilibrado, las principales finales son de dos partidos y este es uno muy equilibrado, solamente algo atípico puede pasar para ambos lados y salir de este equilibrio”.

¿Qué sensaciones le dejan previo a esta crucial final?

“El hecho de ganar un partido y ganar títulos no te hace un victorioso porque en la vida no sirve de nada tener títulos y campeonatos, lo importante es tener actitudes y actos que no son coherentes, es claro que lo que nosotros necesitamos es construir una plantilla dentro y fuera de la cancha y victoriosos son aquellos que valoran los pequeños logros porque para llegar a la cima hay que tener pequeños logros”.

¿Cómo se ha trabajado de cara a este partido?

“Hay dos factores que son con balón y sin balón nosotros, no vamos a una consistencia enorme sin balón porque es más sencillo los movimientos son más sencillos, menos complejos, el otro tema con el balón es que ahí sí te exige mucho más calidad técnica y movimientos bien definidos”.

¿Qué diferente tiene esta final a las demás?

“Para mí, esta no tiene nada de especial, en ese partido es lo que realmente hace brillar a mis ojos es lo que está por venir, yo siento las mismas ganas y la misma emoción que sentían las otras finales, pero a esta ya las he olvidado hace mucho tiempo, yo no vivo de esto y tampoco hago de esto algo que me haga agrandar para nada”.