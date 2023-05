Paulo Autuori: "Yo no acostumbro a lamentar estas cosas, hasta ahora está empezando el cuadrangular”

Una vez finalizó el agónico empate 1-1 entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional, el entrenador ‘verdolaga’, Paulo Autuori, se refirió al respecto de lo que fue el encuentro, mostrándose tranquilo, ya que hasta ahora es el inicio del cuadrangular final, en el que comparten el grupo A también con Águilas Doradas y Alianza Petrolera.

Al ser cuestionado por la gran cantidad de goles que recibe el equipo en pelota parada, el estratega se refirió contundentemente, ‘sacando’ pecho de los grandes números de su equipo en materia defensiva: “Contestando la pregunta, ¿Cuántos goles hemos sufrido de pelota quieta, de pelota en movimiento?, eso es un análisis muy simplista, primero tenemos un promedio de goles en contra muy bueno, muy bajo, y después no estamos sufriendo”.

“¿Cuántos partidos hemos hecho?, al compañero ahí que ha hecho la pregunta que haga un mejor análisis con los números, sino que se quede con una opinión del partido y se olvida de ver los demás”, dijo Autuori, quien reclamó en la conferencia por la manera en la que se le preguntó.

Sin embargo, la rueda de prensa continuó y el entrenador ‘verdolaga’ también habló sobre el estado de la cancha, al que consideró no estaba en las condiciones correctas: “A mí no me gusta hablar de justificar y lamentar nada, hay que saber jugar en todas las canchas, lamentamos no tener canchas como debería ser, pero esto no es excusa para nada”.

"En el primer tiempo sufrimos, pero el segundo fue mejor, estuvimos mejor en la cancha, fuimos mejores, controlamos mejor el partido y ahora hay que pensar en Melgar, otro juego en la altura”, sentenció.

*Otras declaraciones:

¿Le deja una sensación de sinsabor este empate?

"Para nada, esto hasta ahora esta empezando, al final de la competencia sabremos si tenemos o no sinsabor al final de los cuadrangulares, hasta ahora está iniciando, tenemos un partido ahora en Melgar y ahí vamos, el fútbol es así, van a haber partidos que quizás vamos a ganar en el último minuto, yo no acostumbro a lamentar estas cosas”.

¿Les afectó la ausencia de Andrés Felipe Román?

“Nosotros estábamos acostumbrados a Román en el esquema, desafortunadamente se lesionó y tenemos que encontrar soluciones, Castro ha cumplido, debemos hacer algunos ajustes”.

¿Los afectó la altura?

"El equipo se sintió en el primer tiempo, el segundo estábamos más adaptados y ahora hay que mejorar el rendimiento, pero la altura sí que nos afecto, nuestros desplazamientos estaban lentos, ya en el complemento vimos al organismo de los jugadores más adaptado y tuvimos mejor rendimiento, estuvimos más rápidos y no permitimos que Pasto jugará como en la primera mitad”.