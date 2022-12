‘Pecoso’ Castro: “Hablaré cosas puntuales con los jugadores, así como lo hago con mi hijo y esposa”

El entrenador del América de Cali habló en rueda de prensa, luego de perder 1-3 frente a La Equidad, y explicó las razones de la derrota, en el duelo válido por la fecha 13 de a Liga Águila-I.

Fernando ‘Pecoso’ Castro, fiel a su estilo, se refirió a la caída 3-1 frente a La Equidad , y se mostró sorprendido por el resultado abultado que consiguió el equipo rival.

“Yo no creo que porque no haya jugado Aristeguieta hayamos perdido, no hicimos las cosas como tocaba, y el rival aprovechó, nosotros tuvimos seis o siete opciones y no las aprovechamos, pero el rival sí lo hizo”, dijo el entrenador del América de Cali.

Por otra parte, el ‘Pecoso’ mencionó que hablará con los jugadores que no tuvieron un buen rendimiento en el encuentro.

“Esta semana hablé con mi hijo y mi señora sobre dos o tres cosas claras en mi casa, y con estos jugadores me sentaré y hablaré con ellos claritos, con cada uno, tenemos que mejorar, porque así me duele perder a mí”, agregó.

Por último, el técnico del conjunto ‘escarlata’ señaló que “La Equidad se llevó un triunfo que nunca pensé, para mi es una sorpresa que me da el rival, tengo que hacer un análisis, fueron más errores nuestros que virtudes de ellos”.

