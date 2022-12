‘Pecoso’ Castro: “Las canchas no son para mudos, es para gente viva y de sangre”

El técnico de América de Cali señaló estar satisfecho por el momento con el trabajo hecho hasta ahora en el cuadro vallecaucano. Aunque afirmó que todavía no han ganado nada.

Fernando ‘Pecoso’ Castro se hizo sentir desde el primero momento que asumió la dirección técnica del América de Cali. En cuatro partidos, ha conseguido tres triunfos y un empate.

Publicidad

“Me sigo preocupando, debo hablar con todos para ordenar al equipo. No soy de los que no hablo. Las canchas no son para mudos, es para gente viva y de sangre. El fútbol hay que vivirlo con energía”, afirmó tras la victoria de este sábado, por 3-1 contra Pasto.

Vea acá: ¡Héctor Urrego dijo presente! Doblete del defensor para la victoria 2-0 de Santa Fe sobre Boyacá Chicó

Precisamente, con respecto al triunfo por la décima fecha de la Liga Águila-II, aseguró: “Debemos estar más seguros en el área porque el rival mereció más goles, el resultado tapa muchas cosas”.

Aunque señaló que por el momento solo está mentalizado en seguir trabajando de la misma manera, la cual, por ahora tiene el conjunto escarlata peleando la entrada a los ocho.

Publicidad

Vea también: Guillermo Sanguinetti: “Primero tenemos que pensar en recuperarnos, luego en Millonarios”

“Por respeto del rival siempre analizo el juego, no puedo salir a una charla técnica y hablarle a mi grupo de un rival que no sé ni cómo juega o cómo se para en la cancha y de acuerdo con eso analizo”, sostuvo.

Publicidad

“De local debemos ganar los partidos y de visitantes debemos ser inteligentes y explotar las debilidades que pueda tener el rival”, finalizó.