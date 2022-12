‘Pecoso’ Castro: “Reconozco la actitud de mi equipo, la forma de jugar, correr y sentir la camiseta”

El técnico del América destacó la labor de sus dirigidos a pesar de la derrota 0-1 frente al Junior, en la fecha 4 del fútbol colombiano, en el Pascual Guerrero.

Fernando ‘Pecoso’ Castro analizó este domingo en rueda de prensa el duelo que perdió contra Junior, en el partido más destacado de la jornada 4 del fútbol colombiano.

Publicidad

Lea también: América batalló hasta el final, pero la victoria fue 0-1 para el Junior en el Pascual Guerrero

El entrenador destacó a sus dirigidos y mencionó que “yo tengo que reconocer la actitud del equipo, la forma de jugar, correr, sentir la camiseta, atacó durante 90 minutos, buscando el resultado como local, el otro aprovechó una oportunidad que le dimos, hizo el gol y supo defenderse como la pelota”.

Además, habló sobre las cosas que tendrá que corregir y dijo que “todos los partidos a uno le tienen que dejar algo y yo vi hoy un equipo serio, muy profesional, muy entregado en la cancha, llevamos cuatro partidos, esto recién empieza, hay que ir poco a poco, si en más fechas pasa lo mismo que hoy, si hay que pensar distinto, pero no tengo argumentos para hablar mal del equipo porque me pierdan el partido, atacamos los 90 minutos”.

Por último, fue cuestionado por el resultado adverso que tuvo el América de Cali, pero una vez más destacó el esfuerzo que hicieron sus jugadores.

Publicidad

“No cambié nada, el mismo equipo de la fecha anterior, jugó acá, veníamos de ganar de visitante, el equipo hizo un buen trabajo, todas las condiciones hoy las puso el equipo, si yo veo que el equipo no me pasa la mitad de cancha, que los delanteros no me pisan el área, pero cuando tengo volumen ofensivo, es porque están haciendo el esfuerzo”, concluyó.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados