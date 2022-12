'Pecoso' Castro: "Tengo que ganar el clásico, si no dicen que me hice el pendejo, que soy del Cali"

Más allá del resultado a favor de América sobre Once Caldas, el entrenador de los rojos del Valle comenzó la rueda de prensa hablando de algunas situaciones que lo mortifican.

Fernando ‘Pecoso’ Castro, fiel a su estilo, habló sin tapujos en rueda de prensa, tras la victoria 3-1 frente a Once Caldas, de los malos comentarios que dio la prensa luego de la derrota frente al Envigado y sobre el duelo contra el Cali, en el clásico que se jugará el sábado, a las 5:00 p.m., en el estadio Palmaseca.

“Yo soy colombiano y se cómo se maneja todo esto, tengo que ganar, le pido a Dios, llega a pasar algo y se lo juro por el alma de mi madre que dicen que el Pecoso es del Cali y se hizo el pendejo y regaló el equipo”, señaló el ‘Pecoso’ Castro.

Por otra parte, el técnico comenzó la rueda de prensa mostrando su descontento con los rumores que se dieron por supuestos problemas con jugadores.

“Me da tristeza, se lo juro por mi madre santísima que ya no vive, venir a un espectáculo y en vez de salir contento e irme a mi casa así, venir a decirle a mucha gente sea honesta, sea franca, no diga y no ponga cosas en mi boca, porque si ustedes me llaman a mí y me ‘frentean’ y me dicen que yo dije esto o lo otro, yo le sostengo a usted y al que quiera lo que quiera. Yo no tengo que esconderme de nada, yo no compro árbitros, yo no me meto con jugadores, yo no peleo con los directivos, nada”, agregó Fernando Castro.

El entrenador del América también mencionó que eso le ha pasado porque “a los periodistas todos me los he ganado de enemigos por no hablarles

Hoy vengo a la rueda de prensa y los atiendo, pero si son las 5:30 de la mañana, y se pone bravo el señor porque no salgo en el micrófono, eso no es así, a ningún periodista le he faltado al respeto, todos me los he ganado de enemigos por no hablarles. A nadie le debo un peso, a nadie le he robado un peso, me dan garrote porque no salgo”.

