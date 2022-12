‘Pecoso’ Castro y su admiración por el joven Luis Sánchez: “Tiene personalidad y me lo demuestra”

El entrenador del América de Cali habló en rueda de prensa sobre el canterano del equipo, que marcó un golazo este domingo, y le dio la victoria 1-0 al elenco ‘escarlata’

La figura del triunfo 1-0 del América de Cali contra Jaguares fue el joven Luis Sánchez, quien anotó un golazo y su entrenador, Fernando ‘Pecoso’ Castro no fue ajeno al buen momento del jugador y habló de él en rueda de prensa.

Además, el técnico del elenco ‘escarlata’ también analizó el encuentro frente a los de Montería, que les costó ganar más de lo esperado.

“Lo del primer tiempo no es que el equipo no tenga la forma de jugar o haya bajado los brazos, hay que reconocerle al rival, vino, nos marcó y no nos dio espacio. Ojo, antes de irnos ganando, ese equipo tuvo 4 o 5 opciones claras de gol, ese es el fútbol”.

Por otro lado, sobre el autor del gol, destacó que “está bien futbolísticamente, la actitud que tiene para los entrenamientos, usted vio a ese muchacho hoy, yo vengo al estadio y cualquiera dice que tiene 60 o 70 partidos. Tiene personalidad, eso no lo puedo dejar pasar, es un joven que se entrena bien, me llena y lo pongo, él me demuestra y con eso me dice ‘Pecoso’ acá estoy yo”.

