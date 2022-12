‘Pecoso’ Castro: “Yo me voy tranquilo, esperen que el América gane tres partidos seguidos y verán”

El técnico del cuadro ‘escarlata’ no se mostró inconforme con el trabajo de su equipo, pese a la derrota en el clásico, 1-0, frente a Cali. Resultado que dejó a los ‘diablos rojos’ con un pie por fuera de las finales.

América cayó este jueves, por la fecha 15 de la Liga Águila-II, en el clásico vallecaucano por la mínima diferencia y prácticamente quedó sin opciones de quedar en los ocho primeros del certamen.

Sin embargo, pese a la derrota contra el Deportivo Cali, Fernando ‘Pecoso’ Castro, entrenador del cuadro ‘escarlata’, se mostró satisfecho con el trabajo realizado por sus dirigidos.

"Me voy tranquilo con el equipo que yo vi, América fue superior todo el partido, Cali tuvo una opción que le dimos y la concretó", sostuvo el estratega.

"Yo vine a buscar el resultado, los equipos que yo quiero deben ir siempre para adelante, yo quería ganar, no se me dio, me voy tranquilo", prosiguió ‘Pecoso’.

De hecho, fue más allá y se mostró esperanzado en la posible clasificación. Algo que está muy difícil para un América que ha tenido un semestre para el olvido.

"Yo aún no pierdo la esperanza, ojalá sumemos en lo que queda. Así me gusta a mí un equipo, proponiendo y presionando, esperen a que éste equipo gane tres partidos seguidos y verán", afirmó.

Al final no quiso pasar la oportunidad y volvió a agradecer a sus jugadores. "Llevo un mes y medio; debo estar agradecido con el plantel que ha mostrado una responsabilidad para sacar esto adelante".