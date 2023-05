Pedro Franco: "El cuerpo es sabio y ya se supo adaptar al factor climático de Barrancabermeja"

Quien quiere triunfar debe trabajar, cada vez queda demostrado en la elite del fútbol que ya no basta solo con tener talento. En el tiempo reciente del balompié se ha ido extendiendo el tiempo de vigencia de los futbolistas, quienes a sus tres décadas aún tienen varios años por delante en su carrera. En el fútbol colombiano existen varios ejemplos de lo anterior y uno de ellos es Pedro Franco quien, a sus 32 años, demuestra que está más vigente que nunca.

El zaguero central bogotano ha tenido una carrera envidiable en la que más allá de sus destacados pasos por la Selección Colombia Sub-20, de la que fue capitán en un Mundial, de su campeonato con Millonarios, su paso por Argentina, y por el Besiktas, uno de los clubes más importante de Turquía, también tuvo un paso por Bolivia y por la segunda división de nuestro fútbol.

Así las cosas, para el 2023 Pedro Franco tuvo su regresó a la máxima carpa del rentado local, en la que asumió un nuevo reto al vestirse de aurinegro para defender el escudo de Alianza Petrolera. Si bien, había quienes dudaban que a sus 32 años podría aún competir al más alto nivel, ha demostrado que aún tiene mucha 'tela por cortar' en su carrera.

Desde su arribo al conjunto de Barrancabermeja, el defensor capitalino ha tenido una alta regularidad con el conjunto de petrolero, disputando 20 de 21 partidos, de los cuales en todos ha sido titular, el único que no disputó fue por decisión técnica de Huber Bodhert, en la última jornada del 'todos contra todos', a la que su equipo ya había llegado clasificado de forma anticipada.

De este modo, debido al alto rendimiento que ha mostrado Pedro Franco, en Gol Caracol lo invitamos a nuestra sección 'Figuras del Fútbol Colombiano' para que nos hablará de su presente y de lo que vivió antes de retornar a la primera división del fútbol colombiano.

¿Cuál ha sido la clave para volver a la alta competencia?

“Pienso que es el trabajo, el cúmulo de cosas y situaciones que se han vivido en los entrenamientos, y que se han hecho durante la carrera, desde mi etapa formativa. He tenido momentos importantes y pienso que mi paso por Fortaleza fue muy bueno para mí, viví grandes cosas, en cuanto a entrenamiento me sentí muy bien y pude volver a un nivel que no sentía desde hace mucho tiempo, y creo que eso fue lo que me abrió las puertas para volver a la A”.

¿Cuándo estuvo en Fortaleza pensó que en algún momento iba a volver a jugar en la A?

“Claro, es que mi objetivo era jugar en la A. Desafortunadamente no se pudo dar. Pero ese siempre fue el objetivo. Desde el momento en que yo llegué era intentar potenciar el equipo y junto a mis compañeros jugar en la A. Sabíamos que teníamos un gran equipo, con un gran cuerpo técnico. Queríamos dar ese salto de calidad y poner a Fortaleza en el lugar privilegiado de jugar en la primera división”

Pedro Franco en calentamiento previo a partido de Alianza Petrolera. @apetrolera

¿Cómo se ha sentido en su regreso a la A?

“Me he sentido muy bien, me han recibido muy bien aquí en Alianza Petrolera. Y creo que he encontrado en el equipo y en los recursos que hay en el club, todo lo necesario para poder expresar mi fútbol de una buena manera y al mismo tiempo poder aportar al equipo para conseguir los objetivos que hemos ido alcanzando. Ahora ya pasó el paso de asegurar nuestra participación en los cuadrangulares y eso ha sido muy importante para nosotros, alejarnos en la tabla de descenso. Son varios los objetivos que tenemos y siento que este semestre los hemos ido trabajando, consiguiendo cosas importantes”.

¿Por qué cree que Alianza está tan sólido esta temporada?

“Supimos hacernos fuertes acá en Barrancabermeja, en nuestra casa y con nuestra gente. Conseguimos buenos resultados acá y hemos sido un equipo que va en crecimiento de resultados y estilo de juego. Si uno se pone a pensar en el primer partido a lo que fueron nuestros últimos partidos contra Millonarios y Nacional, creo que el equipo viene en crecimiento, viene haciendo las cosas bien y creo que eso ha potenciado al equipo”.

¿Regularidad de 20 de 21 partidos?

“Eso ha sido algo de resaltar, el haber jugado hasta el momento 20 de 21 partidos junto a Luciano, mi compañero en defensa. Así que para mí es una alegría poder aportar en la cancha, al equipo y contribuir al equipo. Pero esto es gracias al trabajo de todos. También el tema de amarillas ha sido bueno, porque no he estado expuesto a perderme los partidos por acumulación de amarillas, lo supe mantener en buena racha, en 17 partidos llevaba solo con una amarilla y eso habla de un buen nivel".

Pedro Franco es nuevo jugador de Alianza Petrolera. Foto: Twitter oficial de Alianza Petrolera.

¿Cómo llega a Alianza Petrolera?

“Alianza me manifestó su interés de cantar conmigo, al igual que el profe que se comunicó conmigo, me comentó que quería que hiciera parte de su idea de juego, que yo cuadraba bien en su estilo; me buscaron en una etapa temprana del mercado de transferencias, fue motivante y me permitió venir a hacer la pretemporada acá en Barrancabermeja”.

¿Cómo es el entrenarse en Barrancabermeja?

“Es una experiencia diferente a otras ciudades, por el factor climático, la temperatura. Obvio no todos los días son iguales, hay días en los que el sol sale fuerte desde muy temprano y entrenar así es duro, toca saber manejar las cargas y mantenerse muy hidratado por la sudoración es bastante. Pero yo digo que el cuerpo es muy sabio y tiene la capacidad de adaptarse, creo que mi cuerpo ya se supo adaptar a esta situación”.

¿En algún momento pensó por su cabeza el hecho de tener que llegar a Barrancabermeja?

“Sin duda pasa por la mente, porque había tenido la oportunidad de venir a jugar acá estando en Millonarios y en América de Cali, y sin duda alguna cuando uno viene de Bogotá o Cali son condiciones totalmente diferentes y el cuerpo sin adaptación se le hacen difíciles. Pero ya uno estando aquí y entrenando acá es diferente”