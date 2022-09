Pedro Sarmiento: “Afortunadamente Kevin Mier nos da los tres puntos, nos da tranquilidad”

Atlético Nacional sigue ganando de la mano de Pedro Sarmiento, técnico interino del equipo antioqueño, tras la salida de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera. Esta vez fue 1-0 contra Patriotas.

Y tras el pitazo final en el estadio Atanasio Girardot, el técnico del cuadro ‘verdolaga’ atendió a los medios de comunicación y analizó lo que fue el encuentro de este lunes.

Publicidad

“Hay que tener en cuenta que hay muchísimo respeto al rival. Patriotas es un rival que está peleando descenso, tienen jugadores obedientes, y un técnico que trabaja. Nos faltó abrir un poco los costados y no estuvimos bien en algunas entregas”, afirmó de entrada Pedro Sarmiento en rueda de prensa.

Acá más declaraciones de Pedro Sarmiento:

*Más del análisis del partido

“Fue un partido difícil, complicado, cometimos un par de cosas que no favorecieron la intensidad de la forma de atacar. En defensa se comportaron bien, hicieron movimientos importantes, pero sí nos faltó calma para trabajar el partido”.

Publicidad

*Lo que hay que mejorar

“Hay que pulir algunas cosas, convencerse que cuando se tiene la pelota hay que tener criterio, no regalarla. Lo hemos entrenado que no debemos generar el espacio a la fuerza, darle manejo. Tuvimos paciencia en el banco que no nos desesperamos. No puedo entrar a decirles por qué se equivocan tanto, son momentos”.

Publicidad

*Se va pensando en lo que viene

“Hay que venir pensando en lo de Santa Fe, el equipo ya lleva tres partidos con el arco en cero y esto es positivo, haber ganado de esta manera los llena de tranquilidad”.

*Los jugadores sí hacen cuentas para clasificar

“Es fundamental, ellos hacen cuentas, quedan 21 puntos, estábamos de decimos antes de jugar, eso incomoda, genera malestar, lo hace cambiar a uno la forma de jugar. El manejo de partido era lo más difícil por eso”.

Publicidad

*¿Sarmiento piensa en que no lo dejarán como DT en propiedad?

“Yo la verdad no he pensado nunca en eso, no le dedico el menor tiempo posible, la vida es el presente, esto es lo único que existe. No me interesa nada más, estoy en una institución seria, yo soy empleado, y ellos tomaran la decisión en el momento que sea y pare de contar. Yo hago lo mío, intento hacer el mejor trabajo”.

Publicidad

*Kevin Mier, clave para el triunfo

“Llega el penalti y afortunadamente lo de Kevin Mier nos da los tres puntos que nos dejan con más tranquilidad”.