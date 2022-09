Pedro Sarmiento, DT de Nacional: "Estamos convenciendo a los jugadores de nuestra idea"

Nacional dejó una buena imagen el pasado domingo, ante sus hinchas en el estadio Atanasio Girardot, al superar con claridad por un marcador de 3-0 al Deportivo Cali . Y para hablar sobre ese particular, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron este lunes con Pedro Sarmiento, entrenador de los 'verdolagas'.

"Lo de Hernán Darío Herrera no pudo ser mejor, pues consiguió el título, eso no se puede olvidar, no se puede decir que lo anterior no haya sido bueno. Y además, se trata de irlos convenciendo (a los jugadores) porque ellos venían de una estructura, con una idea diferente. Yo no llego a ojo cerrado porque estaba con Hernán Darío Herrera, entendía lo que estaban haciendo. Y ahora ha quedado tiempo para entrenar, para convencerlos, y agregarle algunas otras cosas, que ellos (los jugadores) han aceptado. Es un avance importante y se pueden sumar puntos importantes", explicó el profesor Sarmiento inicialmente.

Pedro Sarmiento y otros temas importantes de Nacional

Los cambios

"En el tema del partido frente al Cali había que mirar en detalle esto de los cambios, porque por ahí uno se entusiasma porque va el marcador con un 3-0 y los que manda uno a la cancha no entran en ritmo. Uno tiene que ser muy precavido. Ya cuando quedaba menos tiempos se hacen los cambios. Es mejor la seguridad que la policía".

Dorlan Pabón y su utilidad

"Dorlan Pabón en este momento tiene ya 34 años y un jugador persiguiendo a estas alturas a un lateral es como complicado. Encima de eso, Dorlan en México hizo 88 goles, porque tiene una pegada impresionante, entre menos recorra en la cancha, va a terne más fuerza y más potencia".

La dupla Román y Candelo, por derecha

"Román es un jugador de mucha potencia, de velocidad para pasar al ataque, y Candelo es de esos jugadores maliciosos, vivos, astutos, que aguantan la pelota. Y los dos se han entendido bien, uno por fuera, otro por dentro. Todas esas cosas hay que mecanizarlas en base a las condiciones de ellos, en generar opciones".