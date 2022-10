Pedro Sarmiento, DT de Nacional: "Tenemos que darle méritos al trabajo de Leonel Álvarez"

Este domingo, Atlético Nacional empató a un gol contra Águilas Doradas, de gran campaña, en la jornada 16 del fútbol colombiano. Con dicho resultado, el equipo dirigido por Pedro Sarmiento se ubicó en la tercera posición de la Liga, con 17 partidos disputados.

Luego del compromiso entre antioqueños, el estratega del conjunto 'verdolaga' dio sus impresiones de lo vivido en el Atanasio Girardot, "ustedes vieron el mismo partido que vimos nosotros. Nosotros queríamos ganar y para eso apostamos. Un equipo tan cerrado como el de Leonel hay que aprovechar las oportunidades que tengamos. Tenemos que darle méritos al trabajo de Leonel Álvarez, un equipo ordenado, aplicado, para reconocer el gran trabajo de Águilas Doradas".

Publicidad

Y agregó con respecto a lo realizado por sus dirigidos, "la reacción del equipo no fue lo que esperamos por la seguidilla de partidos que hemos tenido. Nos tocó remar desde atrás y creo que los muchachos hicieron lo que el partido requería para empatarlo. En el segundo tiempo nos tocó arriesgar sumando personas en ataque. No perdimos dos puntos, sino que ganamos uno, aquí lo que importa es clasificar".

Aquí más declaraciones de Pedro Sarmiento:

Iniciar perdiendo los encuentros*

"Yo llevo 5-6 partidos, y hemos empezado perdiendo dos, contra Medellín y ahora. Creo que ellos confían bastante en sus capacidades y por eso se da el exceso de tener la pelota, por momentos somos imprecisos y nos cogen mal parados. Tenemos que mejorar".

Entrega del equipo a Paulo Autuori*

"Entrego el equipo con un funcionamiento, yo no puedo aconsejar a un señor que viene de Brasil, que tiene experiencia y recorrido. Yo supongo que debe conocer el fútbol colombiano y sabrá que ajustes le corresponde hacer. Si me lo piden podría asistir, pero no me lo han pedido. Él recibirá el grupo e intentará acomodarlo de la mejor manera posible".

Contacto con Paulo Autuori*

"No he tenido la posibilidad, no me han pedido que hable con el profesor Autuori, el presidente me dijo hace dos partidos atrás que quedaban tres, no sé cómo me voy a venir de Manizales, porque me dijeron que cuando termine el partido ya entrego".

Publicidad

Su balance como entrenador de Atlético Nacional*

"Me parece que lo más importante es lo que he encontrado en ellos, respuestas importantes, agradables y de buena actitud. Siento en este momento la tranquilidad de que la oportunidad de estar en una institución como Nacional, también jugué como profesional 3450-400 partidos, y en ese orden de ideas me siento contento y tranquilo porque sé hacer lo que me corresponde, cuando tuve que jugar jugué, sudé y ahora como profesional y como técnico cumplí hasta donde me permitió la situación. El día que me tenga que ir me iré, por ahora quedan 5-4 días y estoy pendiente de que el grupo se recupere bien".

Sobre el arbitraje de este domingo*

"Me queda un partido y no lo quiero perder, de pronto por ahí me sancionan. Estuvo regularcito, pero parto de la buena intención de ellos. Hubiera sido mejor árbitro si nos hubiera dado un penalcito".