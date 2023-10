Pedro Sarmiento le puso su 'tatequieto' a Dayro Moreno en rueda de prensa: "Aquí no manda él"

Octubre llegó con todo. En el primer partido del mes de la Liga II-2023, Once Caldas e Independiente Medellín protagonizaron un dinámico y emocionante encuentro, con goles por parte y parte. Sin embargo, al final Pedro Sarmiento y Dayro Moreno fueron quienes se robaron los focos, tras un ‘caliente’ cruce que fue de la cancha a la sala de prensa.

Luego de que el juez central decretara el fin del 2-2 entre el ‘blanco blanco’ y el ‘poderoso’, al delantero, oriundo del Espinal, se le vio caminar hacia los camerinos sin camisa y con una actitud fúrica y ‘caliente’ por el resultado. Esto se replicó a lo largo del partido, pues, en repetidas ocasiones regañó a sus compañeros y hasta les dio órdenes, en pro de ir en busca de la victoria.

Sin embargo, al parecer esta situación no cayó nada bien para Pedro Sarmiento, entrenador de Once Caldas, quien en rueda de prensa le dejó claras las cosas a Dayro Moreno, sobre quién realmente tiene el control del timonel en el equipo, a pesar de sus buenas intenciones y ganas de sacar el proyecto adelante.

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no solo es el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, dijo de manera contundente el estratega del cuadro de Manizales.

Publicidad

Sumado a eso, Pedro Sarmiento advirtió al actual goleador de Once Caldas, enfatizando en que esas gesticulaciones y actitudes no deben ir más: “Yo a Dayro lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie, seguramente es una persona impulsiva, pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”.

Cabe destacar que, en oportunidades anteriores, el delantero y entrenador habían tenido un roce, en aquella ocasión por darle salida a Dayro contra Millonarios, con todavía un par de minutos por delante. Frente a ese panorama, el atacante no salió con cara de muy buenos amigos, pero todo quedó claro y en buenos términos.

Ahora, se espera las cosas sean similares y esto quede en un segundo plano, pues, Once Caldas nuevamente saldrá al ruedo el domingo 8 de octubre frente a Boyacá Chicó, por la Liga II-2023, donde será importante sumar de a tres para empezar a escaparle al tema del descenso.