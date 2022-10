Pedro Sarmiento: "Legalmente Nacional se repuso y mostró carácter y temperamento"

Atlético Nacional se impuso con carácter, jerarquía y buen fútbol a Independiente Medellín en el clásico antiqueño por 3-2. De la mano de Sebastián Gómez, el 'verdolaga' festejó en el Atanasio Girardot ante su eterno rival de patio. luego del duelo en el máximo escenario paisa, Pedro Sarmiento, timonel, de los verdes dio su balance del compromiso.

"El gol tempranero realmente golpea y, de pronto, por ahí le hace cambiar el plan al equipo, la idea era tener la pelota y asegurarla, pero que a los seis minutos ir perdiendo un clásico no es fácil reponerse, costó, no hay que más desgaste y que quite las ganas y energía es un gol y más en un clásico, nos faltó acertar y ahí se agranda Medellín, cuando hacen el gol les recuerda al clásico pasado y eso se le viene a la memoria", dijo de entrada el estratega del 'verdolaga' a los medios de comunicación.

Sarmiento, en medio de la charla, destacó la reacción que tuvieron sus dirigidos para remontarle el marcador al 'poderoso de la montaña' este jueves en el Atanasio.

"Los jugadores tuvieron un momento de desconcierto, pero también lograron reaccionar, se fueron reponiendo poco a poco, el hecho de terminar 2-1 merecidamente por lo que ellos hicieron, no lo porque dejó de hacer el rival, con todo el respeto, el solo hecho de ganar 2-1 se vuelve el alma al cuerpo y eso fortalece mucho. En el segundo se hacen cambios y Nacional tiene más la pelota y ahí se agranda uno, se va imponiendo la confianza en tener la pelota, llega el tercer gol y da más tranquilidad", continuó.

Y sobre cómo logró darle vuelta al resultado contra el Medellín, Pedro Sarmiento analizó que "la idea era de ese recambio nos diera fortaleza en la estructura y no renunciar en ningún momento de hacer más goles e incluso las tuvimos. Ganamos bien a un rival con mucha capacidad, trabajo, buenos jugadores. El equipo tiene una cantidad de puntos importantes, quedamos en buena posición, venimos en una seguidilla y por eso se hacen los cambios, gana bien Nacional".

Su análisis del partido

"Empezamos perdiendo al minuto seis, pero la vedad ellos (jugadores) tienen personalidad, calidad, y jerarquía. No es fácil remontar un marcador y terminar el primer tiempo 2-1 y aumentar el marcador en el segundo. Yo creo en ellos, es un grupo especial, tiene una camaradería amistad, aparte tienen jerarquía, son capaces de reponerse de muchas cosas. Lo del título pasado se está reflejando acá, el equipo demostró mucha capacidad individual y eso es carácter y temperamento".

Sobre ganarle el clásico, cómo se siente...

"Uno siente un fresco, la tranquilidad de que se ganó bien, no es fácil ganarle a Medellín. El clásico que se enfrentó pensando en lo que el equipo es capaz y olvidándonos de lo que había pasado, le da uno la satisfacción de lo que se hizo en la semana, lo hicimos y en gran parte salió".

Lo que sigue para Nacional

"Hoy (jueves) se ganó, ahora vienen partidos difíciles, complica muchísimo, lo más importante es que los jugadores se recuperen en la parte física".