Pedro Sarmiento, listo para ser nuevo director técnico de Once Caldas

La liga del fútbol colombiano no para, se aproximan las emociones de la fecha 7 y Once Caldas espera sumar de a tres este viernes frente a Atlético Bucaramanga para remontar escalones en la tabla de posiciones. Sin embargo, el equipo manizalita está buscando un nuevo timonel y Pedro Sarmiento sería el elegido por las directivas del club. Fuentes cercanas al DT antioqueño le aseguraron a Gol Caracol que su anuncio se dará en los próximos días.

Once Caldas no pasa por el mejor de sus momentos, puesto que se encuentra en los últimos puestos en el rentado local y solo hasta la fecha pasada pudo sumar su primera victoria, luego de vencer por la mínima diferencia a Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales. No obstante, fueron los resultados previos a ese juego los que sumergieron al club en una crisis deportiva de la que espera salir.

En las cuatro primeras fechas, el 'blanco blanco' registró dos empates y dos derrotas y la junta directiva decidió relegar del banquillo técnico a Diego Corredor. En medio de la dificultad, el exjugador Elkin Soto, con buen trasegar como volante en el fútbol alemán, fue designado para asumir de manera interina la dirección técnica.

Bajo el mando de Soto, Caldas cayó por marcador de 3-1 con Cúcuta y Deportivo Pereira, por Copa y Liga, respectivamente. A partir de allí, el equipo 'prendió el bombillo', logrando dos victorias consecutivas por la mínima diferencia. Primero, en el juego de vuelta contra los 'motilones' y luego frente Millonarios. En Copa Colombia quedaron eliminados por los de la 'frontera'.

Ahora bien, como se planteó desde un principio, Soto solo estará al mando del equipo de manera temporal y el conjunto de Manizales ya tiene en mente, quién sería su nuevo entrenador en propiedad. Gol Caracol se contactó al circulo cercano de Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, quienes confirmaron que ambos llegarán al club el domingo en calidad de técnico y asistente, respectivamente. Adicionalmente, Gustavo Chaverra sería el preparador físico y "los tres esperan firmar el lunes en las oficinas del equipo". A pesar de eso, Elkin Soto no saldría del Once Caldas, pues se mantendría en el cuerpo técnico.

¿Qué equipos ha dirigido Pedro Sarmiento?

El experimentado DT de 66 años ha sido entrenador de América de Cali, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Envigado, Águilas Doradas, Unión Magdalena y recientemente Atlético Nacional como entrenador encargado.