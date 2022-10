Pedro Sarmiento: "Los resultados han sido buenos, pero son decisiones de los dueños”

El técnico Pedro Sarmiento dio sus primeras impresiones después de que Atlético Nacional anunciara al brasileño Paulo Autuori como su nuevo entrenador. En la misma comunicación oficial del equipo antioqueño, se le agradeció por la labor al experimentado hombre de fútbol, que asumió en calidad de interino después de que se decidiera la salida de Hernán Darío 'el Arriero' Herrera de su cargo.

Y Sarmiento fue crudo y sincero en su contacto de este martes con los periodistas. “No se preocupen por eso, lo importante es que he podido realizar mi trabajo al 100 por ciento”, expresó el entrenador paisa.

A pesar de que también afirmó que el club es lo más importante, Sarmiento expresó que “en este momento los resultados han sido buenos, pero son decisiones de los dueños. Esto lo tomo como una oportunidad y seguir la vida”. Y es que desde que asumió como interino, los 'verdolagas' sumaron tres victorias y dos empates, llegando a 11 puntos, de 15 posibles. Sin embargo, los dirigentes tomaron la decisión de contratar ya un nuevo timonel, tal y como se hizo en el casa de Autuori, quien incluso aseguró que "Nacional tenía urgencia" de firmar con él.

Tal como lo comunicó Atlético Nacional, Sarmiento dirigirá hasta el próximo 13 de octubre, es decir que estará en el banquillo frente a Independiente Medellín, Rionegro Águilas y Once Caldas.

Por ahora, el DT comentó que se siente con fuerzas y ganas de continuar en el mundo del fútbol, después de que se reactivó junto al profesor Herrera. "¿Descansar? Yo no estoy cansado, yo no me canso. Vamos a ver, el futuro no lo sabe uno. Yo vivo amañado aquí en mi tierra".

Para el otrora volante de marca la del encargo de Nacional fue su novena experiencia en nuestro país como director técnico, pues ya había dirigido a Independiente Medellín, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Envigado, Rionegro Águilas y Unión Magdalena.

Pedro Sarmiento habló del Nacional vs. Medellín de este jueves

Respecto al clásico antioqueño de este jueves, el profesor Sarmiento aseguró que "el triunfo depende de lo que nosotros hagamos. Cada uno debe cumplir una tarea y un orden".

"El hecho de que yo conozca al Medellín, no significa, ni quiere decir que vaya a evitar su funcionamiento. Lo que es claro es que Andrés Ricaurte tiene talento y es el que saca al DIM de atrás", expresó el entrenador con respecto al enfrentamiento con el 'poderoso' de la montaña.