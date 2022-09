Pedro Sarmiento: "Nacional no tuvo la pelota, pero sí tuvo las mejores opciones de gol"

Atlético Nacional ejecutó este jueves un partido tácticamente bien jugado contra Santa Fe y se pudo llevar un empate 1-1 de la capital de la República. El 'verdolaga' con el resultado en el estadio El Campín llegó a 23 puntos en la tabla general y se ubica quinto.

Tras el partido en el máximo escenario bogotano, Pedro Sarmiento, dio su opinión sobre la actuación de sus dirigidos en una cancha de El Campín que estuvo algo pesada.

"Lo que se quiere hacer, en gran parte es lo que hacemos en los entrenamientos que el equipo tenga la pelota, hoy (jueves) hubo un rival muy complicado que fue la cancha, no servía el zapato de tapón alto porque el terreno era muy blandito, cuando los equipos querían hacer pase habían malas entregas. Al igual, la entrega de los dos equipos, la lucha, la parte táctica me parece que fue importante en Nacional, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo aflojamos un poco en la tenencia y le apostamos un poco a otras cosas porque entendemos que el equipo local quiere apretar y nosotros no fuimos tan precisos, aún así tuvimos las dos opciones claras de gol, sobre todo la de Jarlan (Barrera) y Dorlan Pabón", dijo de entrada el timonel del conjunto verde de Antioquia.

Sarmiento continuó sobre su análisis del partido: "Le apostamos a eso, a que Jarlan (Barrera) con su inteligencia, con esa capacidad que tiene de meter un pase en profundidad, realmente lo lograron y buscamos el gol, lo tuvimos, pero no se concretaron. Nacional hace cosas buenas en una cancha difícil y frente a un rival importante, pensar en recuperar el grupo y pensar en lo que viene; el punto es importante".

Otras declaraciones:

La alineación que tuvo este jueves:

"Tratamos de armar una alineación que fuera capaz de tener la pelota, le apostamos a tratar de mover el equipo. Aquí nos toca jugar en el partido presente y pensar en lo que viene, en los partidos que son bastantes difíciles. Sumamos un punto más, estamos quintos, el equipo tiene que estar en una buena condición física".

"A mí me deja tranquilo porque ellos han sido obedientes y han entendido que reducir los espacios ahorra cosas, facilita el trabajo defensivo y ofensivo. Nacional, sin perder su estilo, de tener la pelota, de tener buenos jugadores, le agrega la solidez defensiva y nos vamos convirtiendo en un equipo más fuerte, más difícil que nos ganen, ellos están convencidos de lo que hay que hacer cuando entran al terreno de juego".

Sobre Jarlan Barrera:

"Es un muchacho, es una excelente persona. Hay que conocerlo bien para entender cuál es su comportamiento, creo que en el fútbol colombiano no hay un jugador con un talento como el de él, una inteligencia o comprensión de juego. Queremos que se ponga más 'finito', es un gran jugador".

La disposición, el planteamiento:

"El equipo trabajó bien en la parte táctica, para lo que nosotros queríamos, no era tener tanto la pelota, sino que nos defendiéramos bien y en cualquier momento la entrada de ellos nos dieran opciones, las más claras la tuvo Nacional en la de Dorlan (Pabón) y la de Jarlan (Barrera); el equipo tuvo un trabajo táctico muy bueno, fue solvente".