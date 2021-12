Pedro Sarmiento: "Nacional se fue quedando con el rendimiento individual, no se veía colectividad"

Atlético Nacional bajó sorpresivamente su nivel en los cuadrangulares de la liga colombiana II-2021, tras dominar durante toda la fase del 'todos contra todos', y quedó eliminado tras su derrota frente al Deportivo Cali, en el Atanasio Girardot, algo que ha despertado todo tipo de opiniones.

Pedro Sarmiento, exfutbolista que jugó buena parte de su carrera en el equipo verdolaga, fue entrevistado en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dio su opinión sobre la actual situación del equipo paisa.

"Es un tema complejo de explicarlo, de analizarlo y tratar de tener la razón, pero, desde el punto de vista técnico, me dio la sensación de que Nacional se fue quedando poco a poco con el rendimiento individual de algunos jugadores, sobre todo en la parte ofensiva, en la parte creativa, donde cada uno de ellos parecía querer resolver de una manera personal, individual. No se veía colectividad y eso empieza desde la conciencia de cada uno de los jugadores, de tratar de conservar el balón el mayor tiempo posible, de la mejor manera posible", analizó el también director técnico.

"Cuando entraron a querer resolver individualmente, me parece que el equipo se fue quedando sin argumentos. El fútbol, no cabe la menor duda, que ha sido, es y será siempre suma de individualidades: es decir colectivo. Si no hay el mismo pensamiento y la misma forma de conservar el balón y la misma forma de recuperarlo… estructuralo de una manera donde cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, en el momento ideal donde esté el balón, tanto con él como sin él. Yo creo que, sin ese orden de estructura, de fortaleza, que es el que protege la individualidad, los equipos tienden a caer", fue el análisis que entregó Sarmiento.

Además, elogió el trabajo de Millonarios y Deportes Tolima, equipos a los que ve mejor estructurados en su juego.

“Era realmente muy difícil hacer un alto en el camino si la cabeza no tiene claro cuáles son las tareas y las funciones de cada uno de los jugadores, y, obviamente, después de que cada uno esté en su posición, con su mejor rendimiento, empieza a mejorar la colectividad. Por eso Millonario y Tolima son equipos fuertemente estructurados, porque parten de un esquema sólido, fijo, con rendimientos individuales sumados a la colectividad”, finalizó.