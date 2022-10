Pedro Sarmiento: "Nacional va a clasificar, dentro de los ocho habrá que tenerle miedo"

Atlético Nacional perdió este jueves por 1-0 en su visita a Once Caldas. El 'verdolaga' mejoró en el segundo tiempo, pero no pudo vulnerar el pórtico del 'blanco-blanco'. El error infantil de Kevin Mier, arquero del 'verdolaga', pesó hasta el final del compromiso en el estadio Palogrande. Luego del partido en tierras manizaleñas, Pedro Sarmiento y quien hasta este día estará bajo la conducción interina del 'verdolaga', dio sus impresiones de lo que fue el partido.

"Queda tristeza, amargura, no es por el tema personal de invicto, sino por todo el trabajo que han realizado los jugadores, que ninguno se ahorra nada, juegan bien, y hoy (jueves) se convierte un error en un penal y ahí se genera el desequilibrio. En lo personal, me deja tranquilo lo que los jugadores entregaron, se pierde un invicto, pero lo que interesa es lo que queda, la posibilidad con los seis puntos que logren la clasificación que sé que yo que la van a lograr; es un grupo excelente, bueno", afirmó de entrada Sarmiento.

Y es que el cuadro verde de la capital de Antioquia mejoró en el segundo tiempo, pero no pudo vulnerar el bloque que impuso el 'albo'.

"Intentamos por todos los medios manejar el balón, pero no se dio la oportunidad que se estaba manejando. Ellos armaron su doble línea de cuatro, manejamos la pelota, pero no tuvimos la puntería necesaria y suficiente, ellos se agruparon bien y no quedaron opciones claras para gol. Once se defendió bien, cerró los espacios", prosiguió Pedro Sarmiento.

Otras declaraciones:

El mensaje para la hinchada

"Ellos vienen de salir campeones y no es fácil, pero fue un grupo que se entregó en los entrenamientos, en la cancha, fuera de la cancha, en la cancha; en la medida que exista ese compañerismo, ellos pueden lograr cosas importantes. Hoy (jueves) fue un traspiés, un error en un penalti, un partido que era cerrado, apretado, tuvimos opciones. Sabíamos que era un partido complicado, no se dio el resultado, nos nos alcanzaron los últimos 45 minutos para empatar el resultado.

El consejo para el nuevo timonel: Paulo Autuori

"Es un señor de recorrido, de partidos, de títulos, me imagino que puede encontrar en ellos un mejor rendimiento, me da mucha pena, yo no le puedo enseñar a un señor que tiene capacidad y experiencia; él debe saber lo que requiere, lo que yo hice fue importante para Nacional. Me parece que el empalme es lo más importante, el refuerzo de todo es que sumaran esos seis puntos".

Kevin Mier y el penalti

"Que no lo vuelva a hacer, eso no tiene vuelta de hoja. Él va a aprender, es un arquerazo, tiene unas condiciones excepcionales, es un jugador que va por un excelente camino, le costó la falta, ahí le faltó esquivar al jugador. Me parece que el árbitro toma una decisión, no sé si es justa o no, pero nos perjudicó bastante y él debe aprender que esas faltas no se deben cometer".

Sus mejores deseos para el grupo

"Lo más importante es que queda un grupo con demasiada capacidad, que va a clasificar y que dentro de los ocho habrá que tenerle miedo, es un equipo que tiene capacidad para resolver situaciones y que le juega mano a mano y sin ningún temor a cualquier equipo del fútbol colombiano".

Más análisis del compromiso contra Once Caldas

"Nacional estuvo bien, no estoy conforme, no me gusta, de que se vaya a malinterpretar de que me voy contento porque el equipo perdió, habrá que mejorar muchas cosas. No era justo que perdiera, me da pena decirlo, pero un penalti desequilibra la posibilidad de que hubiera clasificado, pero eso no quiere decir que el equipo haya cometido permanentemente errores y que haya jugado mal".

Mensaje de agradecimiento para la hinchada de Nacional

"La fuerza que baja de la tribuna es impresionante. A los hinchas, muchas gracias. Felicitaciones porque no aflojan en ningún momento".