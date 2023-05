Pedro Sarmiento: "No me voy a ir de Once Caldas, he estado en situaciones más difíciles que esta"

Este lunes, en el estadio Jaraguay de Montería, a Once Caldas se le escapó el empate frente a Jaguares en la última jugada del partido. Brayner de Alba le dio el triunfo a los 'felinos' y con este resultado el 'blanco blanco' llegó su noveno partido sin ganar en la liga del fútbol colombiano. El director técnico Pedro Sarmiento insistió en rueda de prensa que seguirá trabajando para darle vuelta a la mala racha de los manizalitas.

En primer lugar, el estratega antioqueño dejó en claro que a su equipo le faltó solo meter la pelota en el arco adversario. "Yo creo que tuvimos algunas opciones claras de gol, las más claras fueron las nuestras. Rebotes, mano a mano y ellos llegan al minuto 95 con casi todo el equipo armado y desafortunadamente no fuimos lo eficaces en ese momento para recuperar el balón y prácticamente lo que fue la última jugada que fue la del gol", expresó.

A pesar de ser último en la tabla de posiciones, Sarmiento dijo que no hay tiempo para lamentaciones, que "ahora hay que seguir trabajando y mejorando, los resultados no son los ideales. Yo creo que es un equipo que tiene cosas importantes, hoy no estuvimos finos en el momento de definir y el fútbol es eso".

Otras declaraciones de Pedro Sarmiento:

*Sobre una situación con unos hinchas al final del partido

"Entraron unos hinchas, tres o cuatro personas cuando el partido todavía no ha acabado. Allá en Manizales los nuestros fueron más y se acabó el partido antes del tiempo reglamentario y nos sancionaron, y pasó hoy (lunes) acá y el árbitro tomó la decisión de acabar el partido justo cuando íbamos a sacar del medio campo, cuando ya supuestamente se dijo que se había acabado el partido".

¿Es el momento de dar el paso al costado?

"Creo que hay material humano para seguir trabajando, de donde echar mano. Me iría si el trabajo de nosotros y de ellos fuera malo, el resultado es malo, tienen toda la razón. El grupo ha entendido algunas cosas, no voy a dejarlos tirados, disculpas a los hinchas y a los dirigentes, pero creo tener la capacidad y otras cosas más de seguir para adelante. He estado por situaciones mucho más difíciles que ésta y puede mirar la historia de mi vida y no le he sacado el cuerpo a nada, aquí sigo porque tengo bien puestas las que sabemos. Si el periodismo me quiere sacar, no me voy a ir, aquí me saca el presidente y el dueño del equipo que quede eso absolutamente claro, que no le tengo miedo a nada".