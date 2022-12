No, gracias.

Pedro Sarmiento no va más: no seguirá como entrenador del Unión Magdalena Pedro Sarmiento no seguirá como entrenador del Unión Magdalena. Según información de la mesa de trabajo de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el técnico antioqueño renunció al ‘ciclón bananero’, luego de varios malos resultados en la Liga Águila-II.