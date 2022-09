Pedro Sarmiento: "Vamos con todo el grupo pesado para enfrentar a Santa Fe"

Este jueves Atlético Nacional y Santa Fe se ponen al día en el fútbol colombiano, en un partido válido por la fecha 13, en el que los dirigidos por Pedro Sarmiento tendrán que visitar al 'león' en El Campín.

Con miras a lo que será este nuevo compromiso, el entrenador del conjunto 'verdolaga' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones sobre lo que será este nuevo partido entre el verde paisa y el rojo bogotano. “Voy a armar esa zona media con Álex Mejía, Nelson Palacio y Andrés Andrade. ¿Qué ventaja puede tener uno, si ya sabe la alineación del otro equipo o al revés? Nos acostumbramos a trabajar pensando en lo nuestro más que en el rival, obviamente respetamos al rival y tenemos en cuenta algunas cosas”, indicó de entrada Sarmiento.

Publicidad

Y agregó, con respecto al partido que se disputará desde las 8 de la noche, en el 'Coloso de la 57', que "el partido más importante que tiene Nacional en este momento es Santa Fe, pensamos en América y el clásico, pero lo más importante para Nacional ahorita es sumar los tres puntos. Esperamos que la decisión de la alineación que vamos a sacar contra Santa Fe sea la mejor, si no tendremos alternativas, vamos con todo el grupo pesado para allá".

Aquí más declaraciones de Pedro Sarmiento:

*Partido contra Santa Fe

Publicidad

"Me parece interesante el partido contra Santa Fe que lo hemos analizado varias veces, vamos a ver quién le pone condiciones acá. Yo quisiera ganar permanentemente así fuera de arepazo, si se da bienvenido sea, pero me gusta que el equipo gane trabajando y pensando cómo tiene que manejar la pelota".

*Estilo de juego

Publicidad

"Hay formas de ganar y a mí me gusta que el equipo gane sabiendo qué hacer, para poder vencer una línea de cuatro hay que tener mucha precisión y no atacar por atacar, hay que saber y poder poner en práctica lo que entrenamos acá. En el partido contra Patriotas debo aceptar que tenía sustico, porque veníamos de ganar dos partidos y el equipo se llena de mucha confianza".

*Jugadores con cuatro amarillas

"El tema llegó a nosotros el cuerpo técnico, lo pensamos pero es jerarquía, acabo de hablar con Olivera y me dijo ‘¿Profe cómo arreglamos eso?’ y yo le dije ‘hermano llegue a tiempo, no haga faltas, no se tire y llegue rápido’. Eso es parte de jugar, si tengo posibilidades de que me saquen la quinta amarilla tengo que estar más atento. Pero más allá hemos analizado este tema".

*Tomás Ángel

Publicidad

"Tenemos varios jugadores y hay competencia, acá no tengo preferencias, pero desde el cuerpo técnico estamos buscando el mejor entrenamiento, para el mejor escenario de los jugadores. Me parece que Tomás en esa posición de ‘9’ es muy difícil para él, pero él saca ventaja cuando arranca de atrás. Él me complica la vida jugando bien, yo pongo los once que están mejor y si él se pone entre ellos; ahi va a estar".

*Opinión sobre ser el técnico interino

Publicidad

"Interino son todos los técnicos, incluso se lo dije muchas veces a Hernán Darío (Herrera), aquí en el fútbol colombiano cualquiera que pierde tres cuatro partidos o un clásico y lo van sacando. Yo no quiero saber, ni he buscado lo que significa interino, que pase lo que sea, yo vivo el presente".