Pedro Sarmiento y su sinceridad al máximo: "Me duele irme de Atlético Nacional"

Atlético Nacional visitará en el estadio Palogrande de Manizales, a Once Caldas , por la jornada 17 de la Liga Colombiana. El conjunto ‘verdolaga’ es tercero con 28 puntos, a uno del líder parcial, Deportivo Pasto. Por su parte el ‘blanco blanco’ es octavo con 25 unidades y la necesidad de sumar de a tres para consagrarse en el grupo de los ocho clasificados.

El equipo paisa viene de igualar a uno, frente a los dirigidos por Leonel Álvarez, Águilas Doradas, mientras que el conjunto manizaleño venció a Cortuluá la jornada pasada, con una anotación de Edwar López en el último suspiro del partido.

Publicidad

Previo al encuentro del próximo jueves, contra Once Caldas, el técnico ‘verdolaga’, Pedro Sarmiento, en una conferencia previo al juego, se refirió al que será su último, a cargo de Nacional, tras la llegada de Paulo Autuori.

“Queremos y necesitamos que Nacional gane en Manizales y hoy trabajamos para que esto ocurra, tenemos jugadores muy buenos y han salido las cosas bien. Cuando el equipo encuentra espacios arriba genera opciones claras de gol”, añadió el entrenador.

Además de eso, lamentó mucho la lesión de Álvaro Angulo frente a Águilas Doradas, luego de haber entrado desde el banco, en el segundo tiempo: “La lesión de Álvaro nos da profunda tristeza. Verlo en esa situación le parte el alma a uno”.

“Como jugador y como técnico le he rendido al club y estoy satisfecho, me duele irme de Nacional", concluyó el estratega, frente a su inminente salida, luego del encuentro frente al 'blanco blanco’.

Publicidad

Uno de los jugadores que se han convertido en ficha importante del conjunto paisa se refirió al próximo partido: “Estamos enfocados en Once Calda. Sera un duelo intenso, ellos cuentan con jugadores desequilibrantes en la parte de arriba. Hay que trabajar este y los próximos compromisos para poder clasificar” Daniel Mantilla.

Nelson Palacio también se refirió a la confianza recibida y los consejos que le han permitido tener cabida de a poco en el conjunto ‘verde’: “La confianza que me han brindado mis compañeros y el profe me han ayudado a crecer y crear una mejor conexión con el equipo Con Sebastián Gómez tengo una relación muy buena dentro y fuera del campo. Él siempre me corrige y me transmite su experiencia”, concluyó.

Publicidad

¿Cuándo se integra Paulo Autuori?

Paulo Autuori será presentado el jueves 13 de octubre, en las horas de la mañana, para iniciar su segundo ciclo en el campeón del fútbol colombiano.

De igual manera Atlético Nacional despidió a Pedro Sarmiento y agradeció por su paso: “El Club agradece el trabajo, la dedicación y el compromiso del profesor, quien dirigirá su último partido frente al Once Caldas. A él éxitos y la mejor de las suertes en sus nuevos restos y aspiraciones”.