Pedro Sarmiento y sus objetivos en Once Caldas: "A ocuparse de lo importante y sacarlo adelante"

Los últimos semestres de Once Caldas no han sido precisamente los mejores. No es casualidad que, incluso, la palabra 'descenso' haya empezado a sonar en dicho club. Por eso, con el fin de que la situación mejore, se la jugaron por un cambio a mitad de camino de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Diego Corredor dejó de ser el técnico y Pedro Sarmiento fue elegido como su reemplazo.

De la mano del entrenador antioqueño, 'el blanco blanco' sueña con levantar cabeza y así lo expresó el propio estratega, este martes 7 de marzo, en entrevista en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Allí, dejó claro cómo se ha trabajado en estos días, la importancia de ser un DT con experiencia y qué quiere aportar y dejar sembrado en sus jugadores durante esta nueva etapa.

¿Cómo van esos primeros días en Once Caldas?

"Cuando lo hago yo, siempre armo de atrás hacia adelante. Se hace un diagnóstico del presente y se empieza el trabajo. Hay que tener muy en cuenta la parte física para no dejarlos sin piernas. A veces uno se ve contra las cuerdas en tiempo y calidad, pero siempre tratamos de ponerle el sello propio. Acá estamos tratando de encontrar la manera de manejar todo y sacarlo adelante".

¿Qué se trabaja de entrada para mejorar?

"Ya llevamos dos días, es un trabajo bastante largo. Hay que tener concentración en los partidos para tener una serie de movimientos, ya teniendo el grupo acá y encontramos facilidades. Luego después armando todo. Hay cosas que uno no puede manejar. Se debe mejorar individual y colectivamente para ocupar la cabeza en lo realmente importante y progresar con la idea de uno".

Pedro Sarmiento, técnico colombiano. Foto: Colprensa

Publicidad

¿Regresó el 'boom' de los técnicos antioqueños?

"Hay muchos técnicos antioqueños y creo que va de la mano con la credibilidad y confianza de lo que uno es capaz. Hay un vocabulario que se está queriendo cambiar, pero es el mismo solo que con diferentes palabras. Debemos aprovechar la oportunidad y dejar claro que estamos haciendo bien las cosas y de la mano de la experiencia, con un recorrido, en fin, todo eso va sumando".

¿Por qué cree que lo escogieron para este reto?

"La experiencia no es hablar bien y bonito, sino enseñar. Uno se vuelve buen técnico en la medida que uno les deja una semilla a los muchachos. Lo que se ha ganado uno, nadie se lo puede quitar. A veces los dirigentes escogen porque es más barato o le gustó el nombre, pero se debe mirar es la experiencia, el perfil, sus conocimientos. Hay que contratar a alguien que siempre se adapte".