Pedro Sarmiento: "Yo a todo lo de Nacional le veo la parte positiva, agradable, eso es lo que hago"

En las filas de Atlético Nacional están contentos y satisfechos tanto los jugadores, los integrantes del cuerpo técnico, los directivos y especialmente los aficionados, ya que el jueves en la noche superaron 3-2 a Medellín, en el clásico antioqueño de la fecha 18 de la Liga II 2022 del fútbol colombiano. Esa victoria significó un nuevo buen resultado de Pedro Sarmiento, quien dejará su cargo de técnico el próximo 13 octubre ante la llegada del brasileño Paulo Autuori, por decisión de la dirigencia de los 'verdolagas'.

Este viernes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron al profesor Sarmiento, quien se nota tranquilo pese a la determinación que se tomó en Nacional. "Yo de esto no toque ningún tema, no he hablando en absoluto, pero es imposible ocultarlo. El Presidente (Mauricio Navarro) recibió indicaciones y me lo comunicó, que me quedaban estos partidos. Yo con los jugadores no he hablado tampoco el tema, no sé si ellos (los jugadores) lo han hecho en grupo, pero lo que se ve en la cancha es otra cosa, de manejo, de gente grande, de gente madura, que corre, que lucha, que son atentos por escuchar las indicaciones. Ellos hablaron con juego, gracias a su categoría, su don de gente y personalidad", expresó inicialmente el DT paisa, en charla con el equipo que lidera Javier Hernández Bonnet.

El 'profe' Pedro, como lo conocen sus más cercanos, siguió hablando con sinceridad y así dijo que "la verdad que cuando me dieron la oportunidad, no la pedí, asumí con carácter y temperamento. En el transcurrir de mi vida he tenido gente que me ha ayudado a formar en disciplina. Y eso fue lo que se puso acá, lo que uno viene acostumbrado. En el momento de transmitir las ideas esto ha sido bueno".

Pedro Sarmiento no parece gastar tiempo en analizar estadísticas o ver mucho la tabla de posiciones de la Liga, en la que el equipo que le entregaron por encargo se ubica en la tercera casilla con 27 puntos.

"Si yo me pongo a ver esas cosas, a tener recuerdos de lo que he hecho, puedo perder objetividad. Hay que ver la parte agradable, positiva, hay que hacer las cosas en el momento justo y lo que puedo hacer ahora es preparar lo que viene, que es Águilas y conformar la nómina", complementó el experimentado entrenador.

En medio del buen momento de Nacional y de esos buenos resultados recientes; en la zona media de los verdes están destacándose hombres como Sebastián Gómez y Nelson Palacio, quienes precisamente marcaron los goles frente al DIM.

"Yo no le calzó un guayo a esos dos pelados. Los dos son obedientes. Sebastián tiene buen control, buena técnica, sabe, mete pases en profundidad, le pega muy bien, se ubica bastante bien. Palacio es potente, buena condición física, tienen media distancia. Yo creo que hay que llevar a esos dos muchachos (a la Selección Colombia), un problema tiene el técnico ahí", finalizó Pedro Sarmiento.