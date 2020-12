‘Pelícano’ Banguero: “A Juan Cruz Real lo criticaron, pero viene trabajando y América subiendo”

Jorge ‘Pelicano’ Banguero es voz autorizada para hablar del América de Cali , ya que fue uno de los partícipes en el título del 2002 y dejó gratos recuerdos entre la afición.

Por esa razón, desde suelo vallecaucano atendió a GolCaracol.com para hablar del presente del cuadro ‘escarlata’, del trabajo que viene realizando Juan Cruz Real y para analizar al rival en semifinales, el Junior de Barranquilla .

¿Cómo ve la actualidad del América?

“Positivo, todos estábamos optimistas de pasar contra Nacional, no de pronto de una goleada, pero bienvenidos sean los goles y es un equipo que a pesar de que lo eliminaron de Copa Libertadores, no tiene el piano que tenía dos o tres años de lo del descenso. Viene de ser campeón y tiene esa tranquilidad, y los muchachos están aprovechando”.

Ahora se viene Junior…

“Es un partido de dos equipos que se conocen mutuamente, Junior con una excelente nómina, una de las mejores o la mejor, pero recordemos la final anterior América, con un buen planteamiento es campeón, ya en la Superliga no tuvo un buen partido en Cali, pero queda en la mente el campeonato que ganaron. Será parejo, en la retina está la nómina del rival, pero el fútbol de América viene subiendo y lo ha demostrado contra grandes”.

¿Qué es lo que más destaca de este América?

“América, hablando de los últimos torneos, y más desde Guimaraes, hay que resaltar la calidad con el balón, no rifa la pelota, tiene jugadores de buen pie y eso da tranquilidad porque sufres menos, tiene una columna vertebral buena, con Graterol, Torres, Segovia, lo de Vergara que es impresionante y lo de Ramos que ha subido su nivel, se ve buen ambiente y la posesión del balón es clave”.

¿Cómo ha visto a Juan Cruz Real?

“’A cada santo hay que darle su vela’ como dicen. El profe ha ido ganando lo suyo a pesar que su llegada fue por la salida de Guimaraes, y por algunos números que la prensa habló de los anteriores equipos. Se hizo a pulso y eso es un mérito del profe y de los muchachos. Digamos Ureña y Carrascal no estuvieron contra Nacional, que son de experiencia, con otros no contó, se fue con los muchachos. Y en Copa no se dieron los resultados y se le criticó pero esto es un proceso. Están trabajando bien con altas y bajas, pero más altas”.

¿Cómo va usted con el proceso en inferiores?

“Llevo cuatro años, estamos con categoría 2004, sub.16, pero ahorita trabajando virtualmente. Es fruto de una reconstrucción en América para que tengan de su propia cantera. Más allá de vender, también que nutra al profesional. Santiago Moreno, Luis Sánchez, lo de Batalla, Andrade, Barreiro, Quiñones, que es el que más lleva, hace ver que un trabajo que se viene haciendo bien, silencioso pero productivo. Esperemos seguir por esa misma línea.”