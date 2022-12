Pelusso y Andrés Pérez, sorprendidos con hinchas del Cali: “A los 10 minutos empiezan los insultos”

El entrenador y el capitán del cuadro vallecaucano mandaron un mensaje claro a sus seguidores este miércoles en rueda de prensa, tras los maltratos verbales que sufrieron luego de la derrota contra Tolima.

“Me sorprendió la actitud de la hinchada, hace tres días nos habían despedido como héroes en la Suramericana y resulta que a los tres días; a los 10 minutos empiezan los insultos", comentó de entrada Gerardo Pelusso durante la rueda de prensa de este miércoles.

Al entrenador del Deportivo Cali lo secundó su capitán, Andrés Pérez, quien también se mostró sorprendido por los agravios verbales que él y sus compañeros recibieron el pasado domingo tras la derrota por 0-1, en condición de local, contra Tolima.

“No estoy de acuerdo con los insultos. Antes que jugadores, periodistas, hinchas; somos personas. La crítica es buena cuando es de fútbol. Ya cuando nos agreden de esa forma, estamos pasando al maltrato", sostuvo el jugador bogotano.

"Me ha sorprendido la actitud de alguna parte de la hinchada con algunos jugadores formados aquí. Aunque no es para alarmarse porque son cuatro o cinco locos sueltos. No son todos. Pero nosotros necesitamos de nuestros seguidores”, prosiguió el estratega uruguayo.

De hecho, Pérez quiso ir más allá y se sintió en la obligación de mandar un mensaje. “Es invitar a los hinchas del Cali a reflexionar”.

"Tenemos que pensar en la sociedad que tenemos. Para mí es muy duro cuando uno encuentra este tipo de personas porque ante todo va el respeto. Eso es lo que yo le enseño a mis hijos", concluyó.

En cuanto a lo deportivo, Cali visitará este sábado a Santa Fe, con la obligación de sacar un resultado positivo que le permite meterse de lleno en la pelea por entrar a los ocho. Lugar que tiene a un punto.

Para el encuentro, Pelusso descartó a Didier Delgado, “quien viene recuperándose bien”, y a Matías Cabrera, jugador que sufrió un esguince de rodilla.

