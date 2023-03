Pereira y Nacional, la tercera 'batalla' en este 2023: ahora vivirán un nuevo capitulo por Liga

Este viernes, a partir de las 8:00 p.m., Deportivo Pereira y Atlético Nacional escribirán el tercer capítulo de enfrentamientos entre sí en este 2023. El estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda será el escenario de un nuevo duelo que en último tiempo ha sido dominado en el marcador para los antioqueños.

La liga del fútbol colombiano no baja la marcha y la novena jornada ya está 'a la vuelta de la esquina', pues Pereira y Nacional serán los encargados de abrir el telón, en un juego con sed de revancha para los risaraldenses.

El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo no llegan con el mejor antecedente para este partido, pues la jornada pasada visitaron a Águilas Doradas, líder del campeonato, y se llevaron una derrota por 2 a 1. Y es que los 'rojiamarillos' quieren ganar en casa y ante su hinchada para así sumar su tercer triunfo como loca, tras las victorias sobre Atlético Huila y Once Caldas.

Cabe recordar que ocho jornadas, Pereira registra tres victorias, un empate y cuatro derrotas, partidos que actualmente lo tienen como décimo de la tabla de posiciones con 10 puntos.

Del otro lado, Nacional arriba a este juego con la 'espinita' de no haber ganado en Medellín la fecha anterior frente a Millonarios, que no llevó su nómina de peso, pero que logró rescatar un punto. La constante en lo que va del semestre, son las críticas por partes de los aficionados, quienes no están contentos a pesar de que el equipo gana. Y es que Nacional no lo ha hecho tan mal, pues se ubica cuarto con 13 unidades, producto de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Ahora bien, este será un partido especial para ambas escuadras, ya que será la tercera vez que se vean la cara en este 2023. Cómo antioqueños y risaraldenses fueron campeones de la liga el año pasado, en primer y segundo semestre, respectivamente, ya tuvieron dos mano a mano por la Superliga.

El primero de los duelos fue el pasado 8 de febrero en Pereira, en un partido que fue muy reñido y en el que Nacional se impuso por la mínima diferencia con un solitario gol del lateral Andrés Felipe Román. Tan solo ocho días después, el 16 de ese mismo mes, los dos conjuntos protagonizaron un partidazo en el Atanasio Girardot. El 'matecaña' dio la pelea, empezó ganando, aumentó la ventaja, pero terminó perdiendo 4-3, en lo que fue un nuevo trofeo para las vitrinas 'verdolagas'.