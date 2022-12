Periodista Esteban Jaramillo y su dilema sobre aceptar o no la presidencia de América

El comunicador admitió que hace cerca de un mes el accionista mayoritario del club, Tulio Gómez, le ofreció el cargo. Este jueves se reunirán en Bogotá para evaluar la decisión.

Esteban Jaramillo podría dejar los micrófonos que por años lo han reconocido como un periodista deportivo para dar el paso hacia la otra orilla, pues sobre la mesa tiene la oferta de ser el nuevo presidente del América de Cali. “Es un asunto serio. Tan grande es el reto como el dilema”, admite el comunicador para aceptar que está pensando en la oferta que le hizo el mayor accionista del club, Tulio Gómez.

“Valoro la confianza dispensada por Tulio Gómez. Sería un cambio radical de vida personal y profesional. Hace un mes hablamos del tema. El reto, el compromiso, la afición, el hincha, el periodismo... ¿cómo no pensarlo con seriedad?”, agrega.

Este jueves, Gómez y Jaramillo se reunirán en Bogotá, donde tratarán el tema. “Mañana (este jueves) escucharé y me tomaré uno o dos días más para pensar y recargar combustible. Siempre he privilegiado mis retos periodísticos. Sin embargo, mis metas no tienen límites. El solo hecho de ser considerado en América es un gigantesco honor”, finaliza.

