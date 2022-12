Petrolera, Envigado, Patriotas y Junior ganaron en la Liga Águila Femenina

Este sábado se cumplieron cuatro partidos de la cuarta fecha del torneo femenino y no se registró ningún empate. Restan siete duelos para que se complete la jornada.

Todos los locales se hicieron al triunfo en esta fecha sabatina. Envigado superó 1-0 a Atlético Nacional; por el mismo resultado, Alianza Petrolera venció a Atlético Bucaramanga en el encuentro santandereano.

Publicidad

Vea también: Paulo Dybala alcanzó a ser tendencia global por su golazo con Juventus

El otro marcador que se repitió fue el 2-1, así fue el triunfo de Patriotas sobre Fortaleza y de Junior frente a Unión Magdalena.

Con 9 puntos, Alianza Petrolera lidera el Grupo A y Patriotas comanda el Grupo B, respectivamente.

Resultados y complementos de la fecha cuatro:

Publicidad

Envigado 1-0 Nacional

Alianza Petrolera 1-0 Bucaramanga

Patriotas 2-1 Fortaleza

Junior 2-1 Unión Magdalena

Lea acá: Miguel Borja y su media goleadora: en este 2018 anota un tanto cada 135 minutos

Publicidad

Domingo 4 de marzo

Atlético FC vs. Cortuluá, 12:00 p.m.

Pasto vs Bogotá, 2:30 p.m.

Cúcuta vs. Tolima, 3:30 p.m.

Real Santander vs. Huila, 6:00 p.m.

Lunes 5 de marzo

Quindío vs. Pereira, 5:00 p.m.

Publicidad

Viernes 9 de marzo

Orsomarso vs. América, 4:00 p.m.

Publicidad

Por definir

Santa Fe vs. Equidad.