'Pibe' Valderrama: "Los árbitros no pitan, no hacen nada, entran a la cancha y no toman desiciones"

El arbitraje y las decisiones del VAR han sido el lunar de la presente temporada en el fútbol colombiano. Las polémicas semana tras semana han sido una constante y han abierto la mesa de discusión entre seguidores y personalidades del balompié nacional.

Carlo Ancelotti: "James no tiene un problema importante, empezó trabajo individual"

El arbitraje tuvo una movida actuación en el partido entre Junior y América de Cali el pasado domingo, en el que el VAR anuló dos goles al conjunto barranquillero. Opiniones divididas se generaron en redes sociales a raíz de las decisiones y uno de los que se pronunció al respecto fue Carlos 'El Pibe' Valderrama , quien no se guardó nada a la hora de hablar.

"Me tengo que motilar para jugar fútbol, porque la brisa me mueve el pelo y es fuera de lugar. Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros. No, no, al contrario, ya los árbitros no pitan, no hacen nada. Simplemente entran a la cancha pero no hacen nada", dijo el astro colombiano en su canal de YouTube 'El Resumen del Pibe'.

Y añadió: "O sino que quiten a los árbitros, porque están hechos unos payasos ahí. Los árbitros son unos payasos que no toman determinaciones. Antes, ellos tomaban determinaciones y se equivocaba, perfecto, son seres humanos, pero es que ahora no sirven para nada. Entran a la cancha y no toman desiciones. O sino que quiten los árbitros, que se inventen una vaina nueva. Así como se inventaron el VAR, que se invente sin árbitro y que el VAR pite los partidos".

Cristiano Ronaldo: "El fútbol es mi pasión, pero prefiero ver en televisión boxeo y la UFC"

Publicidad

Además, Valderrama puntualizó que lo sucedido con el VAR en Colombia, se ha visto en otras ligas del mundo.