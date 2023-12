¡Pilas, hinchas de Junior! Santiago Mele se destapó y reveló lo que viene para su futuro

Santiago Mele fue una de las fichas valiosas para que el Junior lograra su décima estrella la pasada noche del miércoles en el Atanasio Girardot. El golero uruguayo tuvo atajadas monumentales en la serie global contra el Medellín , y este viernes para hablar de su consagración con el 'tiburón', estuvo como invitado en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Ahora que ya terminó el campeonato, a empezar a hacer el balance y cuando las cosas salen bien y se terminan de esa manera, como que esas intervenciones cobran un valor más grande. Para mí la que más me gustó de la fase final fue esa tapada del partido de ida en Barranquilla porque también es un gesto que vengo de un proceso de evolución y trabajando, primero, dándole de poquito a la movilidad física y me pone contento que haya podido aportar en esa final", afirmó de entrada el golero del elenco 'currambero'.

"A veces uno en la semana tapa alrededor de 200 pelotas, pero en el partido son uno o tres, pero esto es lo que requiere esa profesión, que uno no puede dejar detalles deliberados y tiene que estar preparado para todo porque el fútbol tiene ese componente de incertidumbre", agregó Santiago Mele.

Otras declaraciones de Santiago Mele:

Publicidad

*En los momentos de incertidumbre pensó que no había tomado la decisión correcta

"En un primer momento, yo nunca pensé y no cuestioné esa decisión porque la tomé convencido y sentí que se fue dando tanto. Mi llegada a Junior, que hemos hayan mostrado ese interés tan sólido en mí y que Viera me haya recomendado, esa cosas me dieron convicción de venir. Los momentos difíciles desafían a examinarse, los tiempos de crisis son tiempos ideas para aprender y para cambiar la situación. Todo este semestre fue un proceso de fortalecimiento de carácter de tanto adentro como fuera del campo, de trabajar la paciencia, la confianza y la fe. Se coronó de una manera espectacular, independiente de no ganar la final era un logro enorme, primero clasificar a los 'play-offs' y ni qué hablar de haber llegado a las finales".

Santiago Mele, arquero del Junior de Barranquilla Foto: Junior de Barranquilla

Su temporada 2023...

Publicidad

"Un año completo por todo, arranqué mi año en Plaza Colonia sin saber dónde iba a atajar, se concretó el préstamo a Unión de Santa Fe; arrancamos el año complicado, y yo le pedí a Dios, me gustaría terminar este año peleando el campeonato y ser la valla menos vencida del torneo y me acuerdo que en la fecha 10 íbamos últimos y era la valla más vencida, qué paso... (risas). Por suerte el equipo pudo levantar, estoy muy agradecido, son un hincha más de Unión y me pone recontento. Y acá estábamos en la posición 17, Junior es un equipo grande... uno no tiene que perder la fe, no hay ninguna oración que no sea contestada y hay que darle el tiempo correcto".

A qué línea de arquero pertenece...

"No sé a que línea, pero sí tuve influencia de los entrenadores que tuve, cada entrenador le va dejando algo, huella y cada uno va construyendo su propia identidad. De pequeño tuve a Casillas y Buffon como referentes y de grande a Keylor Navas. Hoy por hoy hay grandes arqueros que uno mira de referentes. Fabian Carini era mi ídolo cuando tenía como 4 años, yo me creía él cuando jugaba a ser arquero; también Fernando Muslera que se ha sostenido de manera espectacular y también es un referente para mi posición".

*La propuesta de matrimonio a Manuela Calvi

Publicidad

"Es es un golazo. Estaba premeditado, soy una persona que tengo gente que me apoya, yo tengo una relación con muy pareja muy importante para mi vida y que me ha marcado mucho; me pareció el momento ideal. Mi intención era compartir el triunfo, yo estoy acá no sólo gracias mi esfuerzo, también gracias a Dios, a mis compañeros, a mi familia y a que ella que me banca y me anima; la intención es que ella también sienta el cariño y que haga parte de este logro que es colectivo".

Santiago Mele y su prometida Manuela Calvi. El uruguayo le propuso matrimonia en plena presentación del Junior. @santimele1

*La importancia de la familia

Publicidad

"Yo me crie con mi madre y mi abuela. Mi mamá tenía tres trabajos, yo iba con mi abuela a cada lado. En mi casa no tuve la típica experiencia de hogar, hoy por hoy sé que estoy donde estoy es gracias a mi familia; tuve mi etapa de andar no encaminado y me di cuenta que no era para mí. Me gusta soñar en grande y sé que la forma de conseguirla es con la familia".

*Su futuro deportivo...

"Lo que sostengo, no hay futuro es todo presente, lo único que sé es que tengo contrato con el equipo hasta mitad de año. Estoy feliz por lo que acabo de vivir, agradecido con el pueblo barranquillero y el Junior".

*Lo que se viene en el 2024, Junior en la Libertadores

Publicidad

"Para mí en lo personal, la Copa libertadores es un sueño, siempre quise jugarla y haber conseguir ese logro, me encanta. Competimos contra distintos fútbol que tienen un nivel de profesionalismo espectacular. En el fútbol argentino se define por detalles, en Brasil por algo los equipos llegan a las finales por la inversión que hacen a nivel de infraestructura. Puede pasar cualquier cosa, Junior tiene un gran equipo y también viene bien que se sumen jugadores de jerarquía, y creo que tiene el potencial, porque tiene la gente que se preocupa por el club y tiene el capital para hacer un club a nivel internacional".