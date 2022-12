Pinto se cansó de los errores de Millonarios: “Las expulsiones no las vamos a permitir más”

El entrenador del cuadro ‘embajador’ habló tras la derrota de su equipo frente a Unión Magdalena, resultado que le impidió subir a lo más alto de la tabla de posiciones.

“Perdimos el partido en 10 minutos. Fue un encuentro disputado y con agresividad de parte y parte. Nuestro primer tiempo fue brillante, pero Unión Magdalena aprovechó ese descontrol, encontró los goles y mereció el triunfo", afirmó de entrada el técnico Jorge Luis Pinto.

Publicidad

Y es que Millonarios desaprovechó la oportunidad de ser líder de la Liga Águila-II 2019, luego de ponerse al día en el certamen, este miércoles, al caer 2-1 con el conjunto ‘samario’ en la ciudad de Santa Marta.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Pienso que, aunque el Unión hizo buen juego, los goles fueron más error de nosotros, que virtud de ellos", sostuvo.

Sin embargo, el estratega albiazul no dejó escapar la oportunidad de referirse a las dos jugadas puntuales que desequilibraron el encuentro: la pena máxima a favor de su rival y la expulsión en el segundo tiempo de César Carrillo.

Publicidad

"El error del rebote, en el penalti, es imprecisión. Hubo descuidos de nosotros que no se pueden permitir. Además, me dicen que la jugada no es penalti", señaló.

"El hombre de menos siempre dificulta. Estamos cometiendo un error muy delicado en Millonarios que no lo vamos a permitir más: las expulsiones por conducta incorrecta":

Publicidad