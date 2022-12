Pinto y la queja por la perdida de tiempo de Jaguares: “Los árbitros no pueden seguir permitiendo eso”

El entrenador del equipo ‘embajador’, pese al triunfo, no terminó del todo satisfecho con el trámite del encuentro, válido por la cuarta fecha de la Liga Águila-II 2019.

Millonarios volvió a ganar en el rentado local y ya subió a la segunda posición, tras el triunfo de este sábado, 2-1 frente a Jaguares en el estadio El Campín.

“Fue un partido difícil y más cuando empezamos abajo en el marcador. El equipo tuvo carácter para remontar. Tuvimos mucha creación de juego y creo que controlamos el balón”, aseveró en rueda de prensa en técnico Jorge Luis Pinto.

El estratega santandereano terminó rescatando la labora del lateral derecho Andrés Felipe Román, quien fue el autor del gol con el que los azules se llevaron el encuentro.

“Hubo cosas muy importantes. El trabajo de Román es brillante. Está dando un ‘palo’ en Colombia. También en la parte defensiva es muy contundente”, afirmó.

Sin embargo, no todo fue felicidad para Pinto, pues al final terminó quejándose y mandándole un mensaje a la Dimayor; por lo que él cree viene pasando con los equipos que visitan a Millonarios en El Campín.

“No puede seguir deteniéndose el fútbol como se detiene aquí en Bogotá. La Comisión Arbitral debe hacer algo. Algunos árbitros creen que porque agregan tiempo, pueden permitir que se detenga el juego así no más. Ya son varios partidos que no hay continuidad del juego y el árbitro lo permite, no puede seguir pasando”, concluyó.