'Piripi' Osma: "Nos toca enfrentar a los mejores, trabajamos para que Dayro Moreno sea goleador"

Una de las sorpresas que se dio en la última jornada del 'todos contra todos' de la Liga del fútbol colombiano fue la clasificación de Bucaramanga a los cuadrangulares finales. Los 'leopardos' consiguieron sellar su cupo tras golear 0-3 a Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El sorteo de los grupos se hizo y, a los de la 'ciudad bonita', les toca enfrentar a Millonarios, Nacional y Junior. Por donde se le mire, estos tres siempre serán candidatos al título en nuestro país.

En la previa de la primera salida de los bumangueses, en Gol Caracol charlamos con Armando 'Piripi' Osma, entrenador del cuadro amarillo y quien se mostró bastante optimista de cara a la fase que se viene.

"Estamos muy contentos, el entusiasmo en la ciudad está muy arriba, la gente se alegró mucho luego de lograr el objetivo de clasificar. Ahora, seguimos soñando con la estrella, para que llegue a nuestro escudo. El contagio emocional es importante", indicó de entrada en la charla.

¿Qué le dicen los hinchas en las calles de Bucaramanga, luego de la clasificación?

"Hay una fanaticada que está muy entusiasmada y la gente nos lo manifiesta en todos los sitios a donde vamos siempre".

¿Cuál es la clave de este Bucaramanga?

"El único jefe es el equipo, el que se sienta parte de este grupo, que dé lo mejor de sí para hacer un mejor equipo. Hemos conformado un equipo fuerte, poco a poco, sufrimos derrotas y nos levantamos. Disfrutamos victorias y proseguimos. Ahora entramos a una etapa más competitiva, contra equipos de mucha historia, pero esto se trata de fútbol, entusiasmo y fuerza".

¿Qué puede decir de los rivales en las finales?

"Nos tocó a los mejores, dentro de nuestras posibilidades, pelearemos de igual a igual. Lucharemos con entusiasmo y fortaleza, aunque los demás clubes tengan mejores plantillas, nosotros daremos lo mejor y estoy seguro que desde que seamos un equipo compacto y solidario, seremos un rival muy duro".

¿Cómo afrontar el partido en Bogotá, contra Millonarios?

"Será importante la fortaleza mental. Jugaremos contra el primero y no debe sentirse mucha diferencia. Hay que ser compactos a la hora de atacar y defender. No estamos acostumbrados a la altura, pero lo contrarrestaremos con voluntad, cuando el cuerpo te dice que no, la mente te debe decir que des un poquito más".

Serán importantes los goles de Dayro Moreno en esta fase...

"Nuestro modelo de juego se encamina a que el juego le llegue a él. Sherman Cárdenas le pone pases, las pelotas cruzadas le quedan. Trabajamos todos juntos para que sea el goleador".