'Piscis' Restrepo: "Hay que reconocer que Santa Fe fue un buen rival para Atlético Nacional"

"Hay que reconocer que Santa Fe fue un buen rival en este partido, la gente paga por vivir estos momentos; el golazo de Dorlan Pabón, la respuesta de Santa Fe y las intervenciones de Kevin Mier", expresó Carlos 'Piscis' Restrepo, en la rueda de prensa post partido contra Santa Fe.

El marcador final fue de 2-1 a favor de los antioqueños, quienes quieren seguir sumando puntos en la tabla de posiciones.

Publicidad

"Nosotros queremos tener el puntaje suficiente y hay que pensar en que a este equipo hay que construirlo para las finales, ese es el objetivo del club", añadió.

Publicidad



En los últimos compromisos, Nacional ha rotado varias piezas y sobre eso le preguntaron a quien hace parte del cuerpo técnico de los paisas.

"Todos los jugadores de Nacional son útiles, el hecho de que no tengan más minutos no significa que no sean valiosos para este proyecto, independiente de lo que pase, vamos a buscar que la gente disfrute de todos los jugadores porque tiene una nómina amplia", aseveró.

Publicidad

Además, concluyó: "Para nosotros queda también que, por momentos, estuvimos muy expuestos, pero eso nos va a dar la posibilidad de sacar conclusiones de cara a lo que se viene".

¿Cuándo volverá a jugar Nacional, en la Liga Betplay?

Publicidad

Patriotas será el siguiente rival de los antioqueños, el sábado 2 de abril, a partir de las 6:10 p.m., en la jornada 14 de la liga del fútbol colombiano.