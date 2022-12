“Podríamos cancelar los contratos a los futbolistas que entren en paro”, afirmaron presidentes de clubes

Carlos Zuluaga, Carlos Orlando Ferreira y Nelson Soto, máximos representantes de La Equidad, Alianza Petrolera y Jaguares, respectivamente; coincidieron en su posición frente al llamado del cese de actividades que realizó la Acolfutpro a partir de la jornada 20 de la Liga Águila-II.

Este martes, se confirmó la última instancia que se venía manejando en el conflicto que mantienen los jugadores del balompié de nuestro país con la Dimayor: habrá paro en el fútbol colombiano.

La Acolfutpro, a través de un comunicado, afirmó que a partir de la fecha 20 de la Liga Águila-II y de la jornada 3 de los cuadrangulares del Torneo Águila, “los futbolistas profesionales vinculados a los 36 clubes decidieron declarar el cese de actividades”.

GolCaracol.com se comunicó con varios presidentes de los equipos de nuestro país, quienes coincidieron en una sola idea: “Futbolistas que no jueguen la última fecha, se les podrá cancelar sus contratos”.

Nelson Soto, presidente de Jaguares

La posición frente al comunicado: “No tenemos ningún conocimiento del tema, ni hemos recibió ningún pliego por parte de los jugadores. Estamos cansados de decir que esta asociación de futbolistas no es un sindicato y por tal motivo no pueden pasar ningún tipo de petición”.

La postura de Jaguares: “Mis jugadores no tienen conocimiento de esto, ya hablamos con ellos y fue lo que nos manifestaron”.

No jugar en la última fecha: “Todo es sobre supuesto, habrá que esperar a que llegue la hora cero. todos los clubes estamos preparados para afrontar los partidos de alguna manera, nosotros no podemos parar”.

La situación del club: “Para todos es un problema, pero mientras los equipos como Jaguares, que cumple al 100% con sus obligaciones y está al día en todo (se les da lo mejor en hotelería, hidratación y en alimentación), no tendrían ningún motivo para reclamar”.

Consecuencias de un paro: “Si no la juegan habrá que entablar procesos disciplinarios, que podrían terminar en la cancelación de los contratos. Pero el paro es una situación en la cual no tienen por qué incurrir”.

Carlos Zuluaga, presidente de La Equidad

La posición frente al comunicado: “Tengo entendido que los jugadores de La Equidad no firmaron la orden de paro”.

Consecuencias de un paro: “Esperemos que los jugadores de nuestro equipo sí jueguen esa última fecha”.

Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera

La posición frente al comunicado: “Oficialmente no tenemos ninguna información. Nosotros hemos estado hablando con la Dimayor, y sabemos lo que piensan. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Ricardo Jerez (capitán) del tema y me expresó lo que pensaba”.

Lo expresado por Jerez: “Me dijo que había algunos clubes que no habían firmado la carta que les enviaron. 29 clubes firmaron y 7 no lo hicieron, entre esos, Alianza Petrolera. Pero me manifestó que debían apoyar a la mayoría”.

No jugar en la última fecha: “Yo hago responsable a los jugadores, somos un club que hemos cumplido todas las acciones labores, nunca hemos incumplido. Somos una institución organizada y si sufrimos algún contratiempo, pues ellos son responsables por sus actos; así como nosotros asumimos todas nuestras responsabilidades”.

Consecuencias de un paro: “Yo no me quiero adelantar, pero habría que vivir la situación. Seguro se abrirán procesos disciplinarios, que pueden terminar en sanciones, multas o cancelación de contratos. Dependerá de la situación de cada quien”.

César Guzmán, presidente de Patriotas

La posición frente al comunicado:

"Lo que puedo decir es que a Patriotas no ha llegado ninguna inconformidad de los jugadores"

Las peticiones de los jugadores: "La verdad que no las entiendo como válidas en muchos de los casos, el fútbol ha cedido y ahora es mucho más controlado en los temas legales con los jugadores".

No jugar la última fecha: "En ese sentido le cuento que unos amigos me preguntaron por el paro de futbolistas y yo les dije que los míos, los de Patriotas, están en paro hace rato. Además, hay mucho jugador con ganas de jugar, de mostrarse".



Carlos Barato, presidente de Fortaleza

La posición frente al comunicado: "La verdad es que nosotros acá en el club, como empleadores que somos, no tenemos ningún lío con ninguno de nuestros empleados. Damos las comodidades al grupo de jugadores, transporte, alimentación y demás. Ya lo que suceda en los demás equipos, pues no lo podemos hablar nosotros".

La postura de Fortaleza: “Como club somos partidarios de que se hablen las cosas, incluso acá vienen los señores de la agremiación y entran sin problema".

Ricardo Hoyos, presidente de Boyacá Chicó

El llamado a paro: "Pues la verdad es que no entendemos cuáles son los argumentos para parar, es algo inexplicable y que no aceptamos".

Pliego de peticiones: "Los jugadores piden, pero no tienen en cuenta que ganan grandes sueldos, en algunos casos mejor que presidentes de empresas".

La fecha del paro: "Se deberán atener a las consecuencias en ese caso. Es increíble esto, un equipo que se encuentra al día y que además disputa la fase final".