Polémica en el juego entre Águilas Doradas y Once Caldas: a los manizalitas no les validaron un gol Al minuto 74, Once Caldas por poco logra el descuento, sin embargo, el VAR no convalidó una acción en la cual la pelota aparentemente ingresó en su totalidad al arco de Águilas Doradas. ¿Fue gol?