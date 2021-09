Polémica expulsión de Yaser Asprilla en el Envigado vs Tolima: el árbitro Éder Vergara, criticado

MAL ÉDER ❌ No era para expulsión para Yaser Asprilla, falta desde atrás, hay contacto sin duda, pero es una falta que a lo mucho da para una tarjeta amarilla. No se observa pisotón, no se aprecia una intensidad alta; se apresuró el árbitro Éder Vergara y cayó en un error grave. pic.twitter.com/VSnSJiXKwY