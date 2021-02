Polémica Millonarios-Boca Juniors: "de allá ni siquiera han mandado los exámenes de Andrés F. Román"

Este sábado, al regreso de Andrés Felipe Román a Bogotá después de que no se confirmó su contratación por parte de Boca Juniors por no pasar los exámenes médicos, se dio la reacción oficial de Millonarios, con respecto a la situación.

¡Tremendos gesto de Millonarios con Andrés Felipe Román!

Enrique Camacho, presidente de los 'embajadores', atendió a los medios en el Aeropuerto ElDorado y se refirió a la lamentable situación de Román, de quien dicen en Argentina que tiene un problema en su corazón, que amenazaría con poner en riesgo su carrera deportiva.

"Se presentó todo el equipo, todo el cuerpo técnico, a acompañar al jugador, le damos toda nuestra solidaridad. Obviamente, haremos una serie de exámenes médicos de rigor, con la más avanzada tecnología que existan en los aspectos cardiovasculares, para revisar las cosas y luego saber qué ocurre", explicó el dirigente.

Además, Camacho agregó que "yo no sé qué le detectaron en Boca Juniors, simplemente señalaron que no había aprobado los exámenes médicos, pero no conocemos ninguna razón científica, ni técnica concreta, que nos haya enviado Boca. Todavía no hemos recibido ni siquiera exámenes, ni nada que nos permita saber qué ocurrió. Nosotros no tenemos ningún parte médico".

Desde la cabeza dirigencial de Millonarios se definieron los pasos a seguir y la idea es comenzar pronto con las evaluaciones médicas del caso. "Los exámenes inician a partir de mañana. Me parece que hay que tener el respeto por el paciente, porque uno no puede suponer nada antes de que se hagan los exámenes", agregó el presidente de los 'embajadores'.