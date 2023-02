Polémica por penalti en contra de Santa Fe y con el que Pasto allanó su victoria en Bogotá

NO ERAN PENALTIS

En el @SantaFe vs @DeporPasto el juez Delgado falló al dar como penal la mano de Millán del León, el movimiento natural del cuerpo al caer es apoyar la mano en el piso NO era castigable y acertó al no dar el penal de Osorio (simuló). Expulsó a Aja por 2 amarillas pic.twitter.com/ZPGBEDn0za