Polémica y lío entre Ómar Albornoz y Gabriel Camargo por su contrato con el Tolima

El jugador, que se hizo profesional en el cuadro tolimense, no quiere seguir en el 'vinotinto y oro' para la temporada 2019.

El lateral izquierdo Ómar Albornoz, que disputó la campaña de 2018 con el Deportes Tolima, se encuentra en un conflicto con Gabriel Camargo, presidente del club, por su continuidad para la próxima campaña.

Este martes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Camargo habló sobre la situación del futbolista cartagenero de cara a la siguiente temporada.

''El contrato del jugador es legal, él no lo firmó ni borracho, ni drogado. Yo me responsabilizo al decir que él firmó el contrato y está rubricado con mi firma y la suya hoja por hoja. Alguien está diciendo mentiras y no es el Tolima", afirmó el máximo dirigente tolimense sobre Albornoz.

Además, Camargo Salamanca se mostró decepcionado por el actuar del jugador y las fallas en las negociaciones.

''Me extraña todo esto. Él ha bajado la guardia, quiere que le mejoren el contrato. Yo lo llamé y le dije que le ajustaría los salarios pero que tiene el contrato firmado y tiene la obligación de entrenar. Frente al grupo mostré el contrato y a él se lo reprocharon. Yo estoy dispuesto que llegue hasta las últimas consecuencias'', aseveró.

El problema, como momentos después lo comentó el director ejecutivo de la Acolfutpro a 'Blog Deportivo', Carlos González Puche, radica en que ''el contrato que tiene Camargo no es válido''.

Según González Puche, las firmas que tiene el senador equivalen a un contrato prorrogado, que ''si las dos partes no deciden sobre la renovación, este se hace automático, algo que no es válido porque el jugador ha manifestado la no renovación''.

El abogado agregó que ''Albornoz presentó una carta de no renovación con el plazo que establece la ley. El presidente manifiesta que tiene otro contrato prorrogado que no ha entrado en vigor, que empezará en 2019. Si antes, una de las partes manifiesta que no quiere seguir, ese contrato del Dr. Camargo es nulo porque el jugador manifestó que no quiere prorrogar''.

Para finalizar, comentó: ''El señor Camargo quiere que entre en vigor un nuevo contrato. Ese contrato de 2019 es una eventualidad. Si usted manifiesta que no quiere que este se presente, ese contrato no sirve''.

