‘Polilla’ Da Silva sobre su renuncia: “En América me encontré con una realidad que no era la que yo pensaba"

El técnico uruguayo habló sobre las cosas que vivió durante el tiempo en el que duró como timonel del elenco escarlata.

Este lunes Jorge ‘Polilla’ Da Silva dio una rueda de prensa en donde explicó las razones que tuvo para renunciar al equipo rojo.

"Me parecía que no era justo quedarnos hasta terminar el contrato. Como responsable del grupo me hago cargo de lo que me corresponde porque veíamos que no encontrábamos los resultados”, dijo ‘Polilla’.

El director técnico recordó que para finales del año pasado y comienzos de este 2018, comenzó a preocuparse por el tema de los refuerzos.

“Cuando yo estuve en Uruguay hice unas manifestaciones de que no iba a continuar si no se reforzaba el plantel. Y llegando a fin de diciembre solo había una contratación, empecé a preocuparme. Luego llegaron unos jugadores, solicitamos otros que no se pudieron concretar", admitió el exjugador, quien resaltó que hay grandes diferencias entre el América que integró en la década de los 80’ y el de la actualidad.

“Lo único que mantiene al equipo es la hinchada, que es lo más grande que tiene. Yo me encontré con una realidad que no era la que yo pensaba".

Jorge ‘Polilla’ Da Silva adujo a que la debacle “comenzó en Bogotá, después de haber ganado los tres primeros partidos, hubo unas charlas entre el plantel y presidente, y ahí estuvieron dudando y por eso perdimos contra Santa Fe. A partir de ahí se empezó a generar un desgaste”.