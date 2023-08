Pompilio Páez: "A la edad que tengo me tocaba sufrir los partidos y no veía una respuesta"

Este martes Pompilo Páez decidió dar un paso al costado de la dirección técnica de Jaguares de Córdoba tras caer por la mínima diferencia frente a Unión Magdalena, en condición de local.

Luego de haber anunciado su decisión en la rueda de prensa pospartido, el estratega de 63 años habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre la decisión que tomó tras lo sucedido en la jornada siete del fútbol colombiano.

"Yo del grupo no tengo que decir nada en cuanto a los entrenamientos. Fue un equipo muy disciplinado con la propuesta que implementamos. Ninguna queja en la intensidad, el juego y lo que hacíamos en los entrenamientos. Pero en los partidos era otro cuento, la verdad cometíamos demasiados errores, nosotros queremos disponer de la pelota y no encontrábamos las líneas de pases, queríamos jugar en largo, con un equipo que no estaba planificado para eso", comentó de entrada Pompilio Paez.

Y agregó con respecto al rendimiento del equipo, "el partido contra Unión Magdalena si fuimos completamente descoordinados, nos faltó agresividad en la marca, estábamos tal vez un poco cansados del partido contra el Pereira".

Aquí más declaraciones de Pompilio Páez:

*Los factores que lo llevaron a renunciar

"Si hay una serie de factores que me llevaron a tomar la decisión. Primero, por los resultados. Yo cuando llegué a Jaguares la idea que tenía era de pelear por entrar a los cuadrangulares, y dejamos ir puntos importantes en Bogotá, contra Santa Fe y en Medellín, contra Nacional. Puntos que son muy importantes para la confianza del grupo. Yo decidí que tengo que dar un paso al costado porque pensé que a este equipo le suceden varias cosas, aparte del rendimiento futbolístico, pienso que debe venir otra persona con otra energía o con otra idea para ver si Jaguares sale de la posición incómoda y obtiene mejores resultados".

*La decisión no estaba tomada

"El juego es la dinámica de lo impensado, uno puede jugar un gran partido y perder porque así es el futbol. Nosotros de ganar ese partido llegábamos al quinto puesto y lo dejamos pasar. Yo tenía una confianza enorme en lo que podíamos hacer, pero volvimos a jugar con la presión de los resultados. Yo para estar en el banco a la edad que yo tengo y sufrir los partidos, yo no venía esa respuesta importante. Es mejor que a Jaguares llegue otra persona que ojalá saque los resultados y salgan adelante estos muchachos, porque hay un muy buen grupo".