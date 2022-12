Pompilio Páez: “El día que completemos 50 entrenamientos, vamos a ver nuestra idea de juego”

El asistente técnico del cuadro Atlético Nacional compareció ante los medios de comunicación luego del empate 0-0 contra La Equidad, en el estadio El Campín, de Bogotá.

Pompilo Páez estuvo nuevamente sentado en el banquillo de Atlético Nacional este sábado, en el duelo frente a Equidad, en la cancha del estadio El Campín.

Publicidad

Justamente, el asistente de Juan Carlos Osorio señaló sobre la oportunidad que le dieron a jugadores juveniles que “fue la posibilidad para ver a algunos jugadores nuevos, caso de Cristian Blanco y Brayan Córdoba. Nos dieron muestra que pueden pelear un puesto en el equipo”.

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

El marcador a cero goles preocupó al cuerpo técnico, por eso Páez dio su observación: “no fue el partido que nosotros esperábamos, pero Nacional tiene una idea de juego clara que es ambiciosa. Comenzamos a equivocarnos en salida y el rival empezó a crecer. El equipo no lució, no tuvo la estructura que estamos buscando. El empate fue justo”.

Los partidos avanzan y los hinchas quieren más victorias, ante esa apreciación dijo que “el día que completemos 50 sesiones de trabajo, llevamos 42, vamos a demostrar nuestra idea de juego”.

Publicidad

El esquema de rotación para cada partido es tradición en el actual cuerpo técnico y sobre esa situación Páez sentenció que “nosotros entrenamos y jugamos no con un once titular, el once ideal es el que sale a cada partido. Los jugadores están preparados para eso, en Nacional la rotación va a seguir viéndose. El próximo partido va a ser un equipo muy diferente”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados