Pompilio Páez ha renunciado a su cargo como entrenador de Jaguares de Córdoba

No vamos ni en la mitad del todos contra todos y ya se conoció el quinto entrenador que salió de su cargo. Este martes, tras la derrota de Jaguares en condición de local, el experimentado estratega de 63 años, Luis Pompilio Páez, anunció en la rueda de prensa pospartido que ha tomado la decisión de renunciar.

Y es que luego de siete jornadas sumó cinco derrotas y dos victorias que dejaron al equipo en la casilla 14, con seis puntos.

"En realidad yo llegué aquí muy ilusionado y vine porque yo quería dirigir, no por dinero. Me duele lo que le está sucediendo a Jaguares, me duele por el sueño que uno tiene. Yo sabía a qué me exponía, pero hay que asumirlos", comentó de entrada Páez.

Y agregó con respecto a su decisión, "yo veo la situación muy complicada. Puede ser que yo estreso a los jugadores, porque la clase de fútbol que yo quiero jugar es un futbol, digamos que con la disposición de la pelota, el juego de ubicación, con un equipo moderno que apriete en todos los sectores del campo. Me frustra que eso me lo han mostrado en otros partidos y hoy (martes) no se pudo mostrar".

Aquí más declaraciones de Pompilio Páez:

*Su salida del equipo

"La verdad yo no quiero seguir porque a mí me gusta ganar, y entiendo el esfuerzo que hace Jaguares, su presidente y su junta directiva. Yo creo que a futuro tienen una linda sede, eso me ilusionaba mucho, porque tenía donde entrenar".

*Los puntos que se dejaron

"Jaguares puede hacer un buen proyecto, va por un muy buen camino, lo siento mucho porque no sumé los puntos que debí sumar, independiente de todo lo que dejamos ir en Bogotá, contra Santa Fe, en Medellín, y el partido de hoy (martes)".

*Su despedida tras siete partidos

"El fútbol es así, yo como profesional me voy con la cabeza arriba. Una nueva familia, por siete partidos, no se pudo, hubiera querido estar aquí mucho tiempo, pero creo que esto no tiene vuelta de hoja. Creo que deben traer otra persona con otra mentalidad, porque lo que yo quiero que mi equipo exprese, estoy muy lejos de ello y eso me hace sentir muy incómodo".

*Agradecimiento a la gente

"Agradezco a la ciudad, a la institución, a la gente. Les deseo lo mejor. Yo le digo al presidente que puede hacer algo muy parecido como lo de Independiente del Valle en Ecuador, entiendo la situación del descenso, pero podrían hacer muchas cosas con lanzamiento de jugadores jóvenes. Ojalá Jaguares encuentre las personas adecuadas y en un corto/mediano plazo sea una cantera importante, con un equipo a clasificación a los cuadrangulares".