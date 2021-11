Pompilio Páez: "Hay posibilidades de hacer 31 puntos y en eso es lo que tenemos que pensar"

Pompilio Páez, asistente técnico del América de Cali, se pronunció en rueda de prensa luego de igualar 1-1 contra Alianza Petrolera, este domingo, en el marco de la jornada 17 de la Liga II.

"El objetivo eran los tres puntos; hicimos un buen primer tiempo y en general siempre buscamos el arco y con las sustituciones esperábamos lo mismo en el segundo tiempo. No cumplimos el objetivo y no pudimos ganar, tuvimos los espacios para ser eficientes, pero fallamos, no supimos defender el gol. Hay posibilidades de hacer 31 puntos y en eso es lo que tenemos que pensar", expresó el asistente técnico de Juan Carlos Osorio.

"Nos vamos tristes por permitir un empate frente a un rival directo. Pudimos dar mucho más en el juego, llevábamos la pelota hasta el último tercio y las ideas no fueron claras, Alianza se replegó y no fuimos tan claros con el uso de la pelota", añadió Páez.

Finalmente, se refirió a estas últimas fechas que quedan en disputa y que le abren la posibilidad, al América de Cali, de entrar en el selecto grupo de los ocho. "Tenemos que cerrar una campaña con una producción del 100 por ciento y para ello hay que mejorar el juego, hay que salir a atacar y proponer, ya pensamos en el partido contra Equidad y sabemos que no hay vuelta de hoja. Solo queda mejorar", finalizó