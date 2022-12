Pompilio Páez: “Nacional no fue punzante y no estresó al América, que lo controló y ganó”

El equipo verde no tuvo un buen compromiso y cayó 2-1 en el Pascual Guerrero, pero ya está clasificado y sigue como único líder la Liga Águila-II.

Pompilio Páez, asistente técnico de Nacional, dijo este sábado tras la derrota por 2-1 frente al América que el equipo no tuvo el rendimiento esperado y su rival hizo méritos para quedarse con los tres puntos.

“Nacional no fue el equipo punzante, el ataque posicional no se vio, no tuvimos juego interno y el equipo no estresó al América, que lo controló por las bandas. Este es un equipo que está preparado a proponer, su fuerte es con la pelota y la tuvo, pero en el tercio medio, ahí no nos sirve”, aseguró Páez.

“Al final por esas cosas del fútbol, teníamos jugadores de buen pie, se equivoca América, convertimos y en la última jugada de pronto habríamos obtenido un botín”, agregó.

Por último, el asistente de Juan Carlos Osorio se refirió al atacante ‘escarlata’ Duván Vergara, de quien dijo “es muy bueno, pero se tira mucho y eso no nos gusta. Tiene buenas condiciones y fue determinante en el segundo gol”.

Nacional jugará en la próxima jornada en condición de local frente al Envigado, por la fecha 19 de la Liga Águila-II.

