Póngase al día con el fútbol colombiano: ¿qué pasó mientras jugaba la Selección?

Altas y bajas en dos equipos tradicionales, doble castigo por dopaje, así como la revancha del clásico bogotano, entre lo más destacado que usted debe saber del FPC.

Santa Fe se bebió la revancha

Aprovechando el receso por Eliminatoria, se disputaron varios partidos pendientes de la Liga Águila. El más sonado fue el clásico bogotano, entre Santa Fe y Millonarios, válido por la fecha 2 (se disputó el pasado sábado 25). Los albirrojos se impusieron 2-1 y se cobraron la caída sufrida ocho días antes (3-0).

Los otros aplazados

Junior cayó 1-2 con Jaguares (fecha 2), Huila venció 1-0 a Tolima, Cali y Pasto empataron 0-0, y Once Caldas derrotó 1-0 a Rionegro Águilas (fecha 7). Por último, este miércoles Junior igualó 1-1 con Millonarios (fecha 6), mientras que Nacional se impuso 3-1 a Santa Fe (fecha 1). Aún quedan pendientes Nacional vs. Junior (fecha 5) y Rionegro Águilas vs. Huila (fecha 6).

A rey puesto…

Alberto Gamero dejó la dirección técnica de Junior tras la caída en el partido aplazado con Jaguares. Las directivas echaron mano del colombo-uruguayo Julio Comesaña, quien ya está trabajando con el equipo.

En Atlético Nacional también hubo un cambio sorpresivo: el martes pasado se oficializó la salida del presidente Juan Carlos de la Cuesta, y horas más tarde se anunció la llegada de Andrés Botero, exdirector de Coldeportes, expresidente del Comité Olímpico Colombiano y exmiembro del Comité Olímpico Internacional.

Una sanción por dopaje

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor castigó con cuatro años de inactividad a los jugadores del Huila Daniel Londoño Castañeda y Yobani Ricardo García por “encontrarlos culpables” de usar Boldenona, una sustancia prohibida, el 13 de julio de 2016, en el partido Huila vs. Cortuluá. Aún resta el recurso de apelación.